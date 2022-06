A ce jour, « le Bénin compte 586 demandeurs d’asile et 1778 réfugiés »

A l’instar des autres pays du monde, le Bénin a célébré ce mardi 21 juin 2022 la journée mondiale des réfugiés. A l’occasion, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a présenté les chiffres sur la présence des réfugiés et des exilés sur le sol béninois.

Selon le ministre Alassane Séidou, le Bénin compte à ce jour 1778 réfugiés et 586 demandeurs d’asile. Ces personnes, selon l’autorité ministérielle, jouissent d’une « hospitalité légendaire » et de la protection. En sa qualité de président de la Commission Nationale chargées des Réfugiés, Alassane Séidou a réaffirmé la disponibilité et l’engagement du Bénin dans « la protection et la promotion du droit de demander l’asile ».

Dans son intervention, le président de l’Association des Réfugiés du Bénin, Guillaume Hounpehet a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernent pour les nombreuses actions menées en faveur des réfugiés. Il a surtout mis l’accent sur l’hospitalité dont le peuple béninois a toujours fait montre.

Les réfugiés présents à la manifestation officielle ont été gratifiés de cadeaux de la part du gouvernement. « Les activités ont été également marquées par la foire des produits et articles fabriqués par les réfugiés ». A noter que cette année, la journée mondiale des réfugiés a été placée sous le thème : « Le droit de demander l’asile ».