À 91 ans, Pierre Perret : « Le travail est ma gymnastique quotidienne »

Pierre Perret, âgé de 91 ans, poursuit une activité créative intense après plus de soixante-dix ans de carrière : l’auteur-interprète prépare un nouvel album composé de dix titres qui, selon lui, lui permettra de franchir le cap des 500 chansons enregistrées, et refuse de considérer la retraite comme une option.

L’artiste s’est fait connaître dans les cabarets parisiens des années 1950 avant d’accéder à une notoriété nationale avec des succès populaires et satiriques tels que Le Tord-Boyaux, Les Jolies Colonies de vacances et Le Zizi. Outre ses chansons aux tonalités grivoises ou humoristiques, il a signé des titres engagés, notamment Lily, devenu un hymne anti‑raciste.

Pour célébrer ses soixante-dix ans de carrière, Pierre Perret a publié une anthologie de 70 titres. Interrogé dans la presse, il a confirmé travailler actuellement à la finalisation de dix nouvelles compositions et annoncé la sortie d’un album « qui sortira au printemps », précisant que ce projet lui permettra de dépasser les 500 enregistrements.

La « gymnastique quotidienne » du travail et l’arrêt de la scène

Dans plusieurs entretiens, Pierre Perret a expliqué que le travail constituait pour lui une forme d’entretien quotidien. « Le travail est ma gymnastique quotidienne », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il venait de terminer un livre consacré à sa grand‑mère. Cette activité littéraire s’ajoute à sa production musicale continue, illustrant sa volonté de rester actif malgré l’âge.

Le chanteur rappelle aussi que sa carrière s’est construite sans plan préétabli : interrogé sur une stratégie de long terme, il a confié qu’il n’en avait jamais eu et qu’il n’avait pas envisagé de « faire carrière » au sens planifié du terme, revenant sur ses débuts improvisés dans le monde du spectacle.

Conscient de ses limites physiques, Pierre Perret a toutefois renoncé aux concerts. Sur le plateau de Télématin (France 2) en septembre 2025, il a indiqué : « J’ai arrêté il y a un an et demi à peu près », en soulignant le respect qu’il doit au public et la crainte de perdre en performances scéniques — « le jour où tu vas commencer à devenir ramollo… si un jour tu perds tes légumes, là ça ne va plus », a‑t‑il expliqué.

