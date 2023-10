A 39 ans, Carlos Kameni s’offre un nouveau challenge en Espagne

-Publicité-

Sans club depuis plusieurs mois, Carlos Kameni va enfin chausser les crampons. Le vétéran gardien de but camerounais s’est engagé avec le club espagnol de Antequera CF, en troisième division.

A 39 ans, Idriss Carlos Kameni refuse de prendre sa retraite. Sans club depuis plusieurs mois, l’ancien international camerounais a trouvé un nouveau point de chute. L’homme aux 74 sélections avec les Lions Indomptables s’est engagé avec le club de troisième division espagnole, Antequera CF. Un nouveau challenge pour l’ancien portier de l’Espanyol Barcelona et de Malaga.

Dans une récente interview relayée par la presse ibérique, le gardien camerounais a assuré qu’il a encore beaucoup à donner dans ce métier. « Physiquement, je vais bien et je m’entraîne mieux que lorsque je jouais», a argumenté le joueur qui vit à Malaga. «Maintenant, je sais comment ils s’entraînent et comment je dois faire les choses et c’est pour cette raison que je suis réticent à prendre ma retraite», a insisté Carlos Kameni.

«Je me sens fort physiquement et mentalement pour profiter de ma passion. Je veux continuer et permettre aux plus jeunes de penser que si je suis arrivé, ils peuvent arriver. J’espère que dans les prochains jours ils pourront me voir dans les champs. il y a quelques minutes, une offre est tombée», a-t-il ajouté.