6è conférence du réseau des parlementaires africains: le Bénin représenté par Rachidi Gbadamassi

L’élu de la huitième circonscription électoral, l’honorable Rachidi Gbadamassi représente depuis le Mercredi 5 Octobre 2022, le parlement béninois à la sixième conférence du réseau des parlementaires africains qui se tient à Kinshasa.

La sixième conférence du réseau des parlementaires africains se déroule du mercredi 5 au vendredi 7 Octobre 2022 à Kinshasa au Congo. Le parlement béninois y est représenté par le président de la commission en charge de la défense et sécurité de l’Assemblée Nationale, le député BR, Rachidi Gbadamassi.

« Le dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l’ère d’une nouvelle rivalité politique : comment améliorer concrètement la coopération« , tel est le thème qui a réuni depuis ce mercredi plusieurs parlementaires africains.

Cette sixième édition de la conférence du réseau des parlementaires africains connait la présence de cadres européens spécialistes des questions sécuritaires, des chercheurs et experts en géopolitique et sécurité en Afrique et en Europe.

Durant les deux jours que vont durer les travaux, les participants échangeront sur les problématiques de l’application des mécanismes de coopération sécuritaires en Afrique. Et au regard de la situation sécuritaire dans le continent avec des poussées djihadistes dans certaines localités, le thème de la sixième édition de la conférence du réseau des parlementaires africains est venu à point nommé.

Président de la commission en charge de la défense et sécurité de l’Assemblée Nationale du Bénin, l’honorable Rachidi Gbadamassi apportera sa contribution de qualité pour l’atteinte des objectifs fixés par cette conférence.