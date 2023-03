60 conducteurs de taxis motos à Cotonou équipés de motos électriques grâce à M Auto

Soixante conducteurs de taxi-motos ont pris part à une opération de remplacement de leurs motos thermiques par des modèles électriques offerts gratuitement par la société M Auto, le vendredi 10 mars 2023 à Cotonou. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne « Zem électrique Zem choco », lancée il y a quelques semaines par ladite entreprise et vise à aider ces nouveaux bénéficiaires à professionnaliser leur activité.

Lors de la cérémonie de remise des motos, Hervé Hountondji, Directeur des ventes de M Auto, a tenu à rappeler les tenants et aboutissants de la campagne « Zem électrique Zem choco ». Selon ses propos, cette initiative consiste à remplacer l’ancienne moto thermique par un modèle électrique flambant neuf que la société met à la disposition des conducteurs moyennant le paiement d’une somme de 3 200 FCFA pour deux recharges quotidiennes. Jusqu’au 31 mars, les bénéficiaires pourront profiter de l’échange de batterie de façon illimitée avec ce même montant. Ce tarif inclut également les coûts de la recharge, de la maintenance et de l’assurance des motos, a-t-il précisé, tout en rassurant sur la sécurité totale garantie pour ces véhicules.

En ce qui concerne la recharge des motos électriques, Placide Alognissou, Directeur de Charging chez M Auto, a souligné que la société avait mis en place un grand nombre d’infrastructures à travers tout le Bénin. Actuellement, près de 100 stations de recharge sont disponibles dans tout le pays, avec des agents formés pour garantir la sécurité et une recharge rapide en moins de deux minutes. L’objectif de M Auto est d’atteindre au moins 500 stations d’ici la fin de l’année, a-t-il ajouté.

Outre les motos échangées, M Auto a également offert à chaque bénéficiaire un casque de protection. Franck Adjou Moumouni, Directeur des ventes de M Auto, a déclaré que la société s’engagerait à élargir davantage l’assurance pour le bien-être des conducteurs. Les Zem bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers M Auto, qui, selon eux, a mis fin à leur souffrance. Dakossi Corneille, l’un des bénéficiaires, a témoigné de sa satisfaction en déclarant que « le monde évolue et que la société M Auto nous a permis d’échanger nos motos contre des modèles électriques conformes à notre époque ».

En somme, cette initiative de M Auto est une bouffée d’air frais pour les conducteurs de taxi-motos de Cotonou et du Bénin tout entier, qui bénéficieront désormais d’un moyen de transport plus écologique et économique pour leur activité.