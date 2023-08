5e pont d’Abidjan: « que cet ouvrage soit baptisé Pont Alassane Ouattara »

Amédé Kouakou, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, suggère que le 5e pont d’Abidjan soit nommé en l’honneur de son créateur, le Président Alassane Ouattara.

« (…) Que cet ouvrage majestueux soit baptisé Pont Alassane Ouattara, car c’est une chance inouïe de vous avoir à la magistrature suprême », a justifié le ministre à l’intention du chef de l’État lors de la cérémonie d’inauguration du pont reliant les communes de Cocody et du Plateau à Abidjan le samedi 12 août 2023.

Amédé Kouakou a mentionné diverses infrastructures qui ont été construites ou en cours de réalisation par le chef de l’État ivoirien, y compris plus de 30 ponts à travers des milliers de kilomètres de routes asphaltées dans tout le pays, ainsi que le passage de l’Autoroute du Nord, qui s’étend maintenant de 145 km à 360 km et relie Abidjan, la capitale économique, à Bouaké, la deuxième ville du pays.

Pour rappel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a commencé les travaux du 5e pont le 22 mars 2019. Le pont qui relie la baie de Cocody, qui a été construit pour 113 milliards FCFA, a été financé en partie par la Banque islamique de développement (BID), est le premier pont haubanné dans l’espace UEMOA, qui comprend les huit pays ouest-africains qui partagent le Francs CFA.

Ce pont suit ceux baptisés Félix Houphouët-Boigny en 1957 et De Gaulle en 1967, qui ont été construits par le fondateur de la Côte d’Ivoire contemporaine. En 2014, le Président Ouattara a inauguré le troisième pont d’Abidjan, nommé Henri Konan Bédié. Le projet du 4e pont, qui est actuellement en cours de construction, relie les villes de Yopougon et Adjamé, en passant par Attécoubé et le Plateau.