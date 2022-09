46 militaires ivoiriens détenus à Bamako: en médiation, Mamadi Doumbouya va-t-il obtenir la clémence de Goita?

Pour sa toute première sortie du territoire national, le président de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya se rendra à Bamako, la capitale malienne. Durant son séjour, Doumbouya échangera avec son hôte et assistera à la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Mali.

L’avion transportant le président Mamadi Doumbouya a décollé de Conakry ce mercredi en direction de Bamako. Ce déplacement qui reflète un caractère fraternel et diplomatique, permettra au patron de Conakry, d’honorer sa présence à la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Mali.

Mais au-delà, de toute connotation festive, ce voyage en terre malienne sera marqué par un tête-à-tête « important » du point de vue de l’enjeu diplomatique qu’il représente. En effet, et se basant sur nos sources, Mamadi Doumbouya dont les relations de proximité sont au beau fixe avec le patron de Bamako, évoquera le sujet des 46 militaires ivoiriens détenus et inculpés au Mali. Un sujet sur lequel, le patron de Bamako, comme toujours, fait montre de son intransigeance.

Cette médiation de Doumbouya sera effective avant le sommet extraordinaire de la CEDEAO convié par la Côte d’Ivoire et qui devra statuer, sur la situation des 46 soldats, à New York où, se trouvent les dirigeants à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle de l’ONU.

Cependant, les chances d’une flexibilité malienne semble être minces, surtout que Abidjan n’est pas disposé à satisfaire les exigences de Bamako. Et, la CEDEAO dont la plupart des dirigeants considère le dossier comme une affaire diplomatique et non judiciaire comme aurait voulu le Mali, demanderait certainement la libération des soldats ivoiriens tout en menaçant Bamako des sanctions.