2Face: « Le trolling sur les réseaux sociaux fait parfois mal, c’est comme le terrorisme »

Dans un entretien accordé à un média social nigérian, 2Face Idibia encore appelé 2Baba, a dénoncé les trolls que subit sa famille sur Internet. Si vous ne payez pas les frais de scolarité de ses enfants, vous devriez garder vos opinions pour vous, a-t-il martelé.

C’est sur le podcast Afrobeats que Innocent Idibia a décidé de régler ses comptes avec ses détracteurs. Visiblement à bout, la star nigériane, populairement connu sous le nom de 2Face ou 2baba, a adressé un message aux trolls et aux internautes qui dénigrent sa famille.

Face à l’animateur Adesope, l’artiste a parlé de la nature brutale des gens sur les réseaux sociaux, qualifiant leurs commentaires de blessants. Il a clairement indiqué qu’il était conscient de ce que les gens disent de lui et de sa famille sur la toile, comparant le trolling à des actes de terrorisme contre des innocents.

« Je reçois beaucoup de vaccins. Beaucoup de gens disent des choses sur moi. Les gens m’ont trollé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Et parfois, ça fait mal. Parfois, certaines personnes se contentent de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. C’est comme si des terroristes bombardaient des innocents« , a-t-il fustigé, dans des propos relayés par Pulse Nigéria.

Le père de sept enfants a noté que même si les gens le réprimandaient constamment, aucun d’entre eux n’était venu aider à payer les frais de scolarité de ses enfants en son nom. Pour lui, ces mercenaires des réseaux sociaux le trollent à tout bout de champ sans comprendre qu’il élève ses enfants à sa manière et qu’il n’existe aucun guide pour ça.

« Et je vais commencer à me demander comment, jusqu’à aujourd’hui, aucun de ces critiques, soucieux de ma famille, ne vient aider à payer les frais de scolarité de mes enfants. Pas même une seule âme. Beaucoup de gens parlent des enfants, de la paternité, de la maternité, de tout ce cercle. Beaucoup de gens en parlent avec une pensée du type opinion publique. Mais c’est plus profond que ça. Personne n’a le plan exact de cette chose», ajoute-t-il.

L’ artiste controversé a expliqué le caractère unique de sa relation avec ses enfants, soulignant qu’il leur parle comme ses pairs. Il a conclu en encourageant les parents à établir un lien avec leur progéniture.

