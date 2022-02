22 février 2022 (22-02-2022): un nouveau palindrome de date, de quoi s’agit-il ?

Ce mardi 22.02.2022 est une date considérée comme « magique ». Une date qui peut se lire dans les deux sens. Une curiosité littéraire appelée « palindrome ». Mais, de quoi s’agit-il ?

Nous sommes le mardi 22.02.2022. Une date palindrome, une vraie. Une date palindrome est un chiffre ou groupe de chiffre qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens .

En 2020, l’univers avait déjà connu une date palindrome avec le 02.02.2020 mais encore plus spécial puisqu’il s’agissait ici d’un palindrome parfait. Beaucoup plus rare, puisqu’il fonctionne dans n’importe quel système calendaire – les Anglo-saxons ayant choisi la formule mois/jour/année. C’était la première fois depuis 909 ans, plus précisément depuis le 11.11.1111.

Les dates palindromes, les heures miroirs, sont, comme l’astrologie, une affaire de croyance dans les énergies, et donc très personnelle à chacun. Il faut juste préciser que si ces dates sont plus remarquables et qu’on y cherche une signification, c’est parce qu’elles sont plus souvent remarquées. En effet, comme quelque chose sortant de l’ordinaire, notre regard s’arrête dessus, et notre subconscient a donc tendance à y chercher un sens « mystique ».

Beaucoup de gens pensent lorsqu’ils tombent sur des étranges dates et heures miroirs, qu’un ange gardien, un proche disparu ou un être divin protecteur tente de leur transmettre une information. Cette fameuse date palindrome serait donc plus qu’un alignement de chiffres ordinaires qu’un message en soi. Comme tous les jours, au Bénin par exemple, le marché Dantokpa va s’animer normalement, des malades iront à l’hôpital; des morgues vont enregistrer des cadavres, des voleurs vont réussir leur coups comme d’autres se retrouveront dans les mailles de la police, les journaux vont paraitre, …, et la vie continue. Une date en soi n’a jamais changé le cours de l’histoire.