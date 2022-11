20è sommet de la francophonie en 2026: le Bénin se positionne après la France

Le Bénin a participé les 19 et 20 Novembre 2022, à la XVIIIème Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. A ce sommet, le Bénin a dévoilé ses ambitions d’organiser la 20è édition en 2026 après la France.

La Républiques du Bénin s’est positionné pour organiser en 2026, la XXème Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. La délégation ayant représenté le président Patrice Talon a dévoilé ses ambitions lors des échanges.

Ainsi, après la France qui accueillera le 19ème Sommet de la Francophonie, et au nom de la règle qui permet d’alterner les continents pour la tenue des sommets, le Bénin s’est positionné pour accueillir l’organisation de la XXème Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage en 2026. Cette position a été défendue par le chef de la diplomatie béninoise, membre de la délégation présidée par la vice présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Sur l’Île de Djerba en Tunisie où s’est déroulé la XVIIIème Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage sous le thème : « La Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone », le Bénin a activement participé aux travaux.

La délégation conduite par la vice présidente Mariam Chabi Talata était composée du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Monsieur Aurélien AGBENONCI, de l’Ambassadeur du Bénin près le Maroc, S.E.M. Serge DAGNON, de messieurs Adolphe KPATCHAVI, Secrétaire Général de la Commission Nationale Permanente de la Francophonie, Roger Ikor GLELE AGBOHO, Premier Conseiller en charge de l’UNESCO et de l’OIF à l’Ambassade du Bénin à Paris.

La Vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi TAalata, représentant le Président Patrice Talon à ce sommet, a fait savoir au cours des échanges, que la question du numérique inscrite dans la dynamique de modernisation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), est vitale et pressante pour les 88 pays ayant le français en partage.

Elle est revenue sur les efforts déployés par le gouvernement béninois pour amorcer et inscrire dans le quotidien de ses citoyens, la révolution de la digitalisation et du numérique.

Ce sommet fut aussi l’occasion pour la Vice-Présidente, Madame Mariam Chabi Talata, de partager avec les délégations présentes, l’expérience béninoise dans le domaine de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

En marge de cette rencontre de Djerba, Madame Mariam Chabi Talata a eu en outre des entretiens avec des personnalités de haut niveau notamment avec le Président de la République slovène, Borut Pahor et Juan Manuel Gomez -Robledo, représentant personnel du gouvernement mexicain auprès de l’OIF.

Des questions de coopération bilatérale et multilatérale étaient au cœur des échanges. La Vice-présidente du Bénin a également participé aux séances thématiques plénières dont le Panel 1 est intitulé : « les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la Francophonie » ; et le Panel 2 : « le numérique : outil prioritaire de la Francophonie ».