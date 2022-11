Louise Mushikiwabo rempile à la tête de la Francophonie

Seule candidate en lice à sa propre succession, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo a été reconduite dans ses fonctions, lors du 18è sommet de l’institution à Djerba.

« Comme une île merveilleuse, où l’air est si doux qu’il empêche de mourir… », a déclaré la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo dans son discours introductif lors du 18è sommet de l’institution à Djerba, le week-end dernier. Reconduite à l’unanimité pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l’OIF, l’ancienne ministre des affaires étrangères du Rwanda (2009-2018), Louise Mushikiwabo, place son nouveau mandat sous le sceau du véritable vent de renouveau.

« Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre Organisation et de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à Djerba pour la Francophonie de l’avenir. », a promis Louise Mushikiwabo, ajoutant: « Notre Organisation, notre communauté avait besoin de se retrouver au niveau de son instance supérieure pour faire le bilan de la transformation et des actions menées depuis le Sommet d’Erevan ».

« Nous avions besoins de nous retrouver pour disposer de suggestions, de nouvelles idées de la part des chefs d’Etat et de gouvernement sur les priorités de notre Organisation et pour la Francophonie de l’avenir. », a-t-elle indiqué.

A noter que le 19e sommet de l’organisation se tiendra bien à la fin de l’année 2024 en France.