18 décembre 2022 : l’OIM  Bénin célèbre avec ses partenaires la journée internationale des Migrants

Au Bénin, ce dimanche 18 décembre, la Journée internationale des migrants a été célébrée à travers une activité récréative et inclusive, le sport. La plage de Fidjrossè à Cotonou a servi de cadre à cette activité du Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bénin.

Chaque 18 décembre, la Journée internationale des migrants est célébrée pour commémorer l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce 18 décembre 2022, l’OIM Bénin et ses partenaires, ont marqué l’événement par un moment de brassage et de communion par le sport.

Partage d’ histoires et aérobic

Cette journée a été l’occasion pour des migrants venus de divers horizons ayant opté pour le retour volontaire, mais aussi des migrants de plusieurs nationalités qui ont décidé de s’établir au Bénin, de partager leurs histoires. Après avoir bénéficié d’un accompagnement pour leur retour volontaire, ces migrants réintégrés par l’OIM ont témoigné avoir repris une vie normale avec dignité et espoir.

Ces moments de partages d’histoires ont laissé place à l’aérobic sous la direction d’un coach sportif.

Exposition de photos et partage de messages clés

En dehors de l’activité d’aérobic et le partage d’histoires, cette vingtième deuxième édition de laJournée internationale des migrants a été marquée par une exposition photos des principales réalisations de l’OIM et des exemples de réintégration réussie. Elle a suscité un grand intérêt chez les participants et l’équipe de l’OIM a pu fournir des informations édifiantes face aux questions des uns et des autres. .

Le parcours de la galerie d’exposition photos a été un moment de rencontres, d’échanges et de partages très conviviaux.

Retour volontaire de plus d’un millier de migrants Béninois

Le Bénin est devenu un pays d’origine clé pour les migrants irréguliers à destination de l’Europe. Entre 2019 et 2022, l’OIM a assisté le retour volontaire d’environ 1700 migrants Béninois qui ont risqué leur vie pour traverser le désert du Sahara et la mer Méditerranée.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, est un(e) migrant(e) toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Il englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées, comme les travailleurs migrants, les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définis, comme les migrants objets d’un de trafic illicite, ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, comme les étudiants internationaux.