« 06 serviettes noires et… « : Ce qu’exige Burna Boy avant de signer pour un concert

Classé au premier rang des artistes africains les plus connus sur la scène internationale, Burna Boy a déjà presté dans presque tous les pays du monde. Mais toute prestation de l’artiste est subordonnée à un certain nombre d’exigence qui vient d’être révélé dans une enquête réalisée par le Journaliste kenyan, Sinda Matiko.

Révélé au public en 2013 grâce à son single « Like to Party », issu de son premier album « Life », Burna Boy a très vite connu un succès impressionnant après avoir enchainé ses albums. Devenu aujourd’hui une figure incontournable de la musique, le géant de l’Afrique remplit des salles un peu partout dans le monde.

Selon une récente enquête réalisée, l’artiste nigérian lauréat d’un Grammy, Burna Boy , exige généralement 500 000 $ avant de pouvoir se produire lors d’un concert. Mais au delà de ça, Burna Boy a des exigences luxueuses que ses cavaliers d’accueil devront s’investir à satisfaire à chaque fois qu’il est sollicité.

En effet, le roi de l’Afrobeat exige la réservation d’un luxueux jet de 13 places qui sera approuvé par sa direction. Ensuite, un convoi de cinq véhicules, notamment un bus sprinter, un van et trois SUV doivent être mis à sa disposition pendant toute la durée de son séjour.

En ce qui concerne son hébergement, Burna boy doit séjourner dans un hôtel quatre ou cinq étoiles avec une chambre king deluxe, une suite fumeur exclusive, deux suites junior et six chambres doubles standard avec de grands miroirs, soit un total de 10 chambres. Il doit également y avoir un salon vert qui doit servir à la distraction, ainsi qu’une zone fumeur.

En outre, les dix chambres doivent avoir de la nourriture trois fois par jour. Le menu approuvé comprend « riz jollof, plantain, quatre options de poisson frit, bar, saumon, poulet, igname frit, fruits de mer et salade ».

Selon le journaliste Sindo, les exigences de Burna par rapport aux boissons laissent penser à tout un bar entier. En effet, il doit y avoir « 12 bouteilles d’eau de source plate et gazeuse, huit sodas au gingembre, six sprites, six sodas Pepsi, des raisins frais, des fraises, des ananas, des mangues, des pastèques. , trois bouteilles de champagne Veuve Cliquot et une bouteille de cognac Hennessey XO, de whisky Jack Daniels, de vin blanc, de préférence un Chardonnay ou un Chablis.”, a-t-il révélé.

La même source précise que toutes les serviettes de Burna Boy sont noires. Au total six serviettes noires pour le visage et quatre serviettes de bain noires doivent être mise à la disposition du meilleur artiste international aux BET Awards.