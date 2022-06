06 bonnes raisons de pardonner quelqu’un qui vous a fait du mal

Nous souhaitons souvent passer un maximum de temps avec les personnes que nous aimons le plus dans cette vie, car cela nous permet de nous sentir plus proches d’elles et de vivre de très bons moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Cependant, il existe certaines qui en abusent, en nous faisant du mal. Ça fait tellement mal, qu’on n’a pas envie de les pardonner. Découvrez ici 06 bonnes raisons de le faire.

À un moment donné, quelqu’un vous fera du tort. Cela peut être beaucoup ou un peu. Et à chaque fois, vous prenez la décision de ne pas la pardonner. Mais selon les psychologues, il est important de le faire, pour ces 06 raisons.

1.Amélioration de la santé

Lorsque vous pardonnez à quelqu’un, vous aidez votre santé à aller mieux. Si vous décidez de ne pas pardonner à quelqu’un, vous finissez par entretenir des émotions comme la colère, la frustration, la déception, etc. Elles deviennent un stress constant pour votre cœur et votre corps, mais surtout lorsque vous pensez à cette personne ou interagissez avec elle. Ce n’est pas sain pour vous.

Il est raisonnable de garder du ressentiment contre quelqu’un pendant un certain temps, mais à un moment donné, la meilleure chose que vous puissiez faire est de laisser tomber et de poursuivre votre vie. C’est mieux pour vous de pardonner.

2.La meilleure voie à suivre

Pardonner est sans aucun doute la meilleure voie à suivre. C’est le chemin le plus correct moralement. C’est sur ça que la philosophie vous pousse à aller et à laquelle les gens aspirent. En pardonnant, vous devenez une meilleure personne et montrez aux autres dans votre vie, et à vous-même, que vous pouvez emprunter cette voie de la sagesse et réussir.

Vous ne devriez pas devenir la personne qui garde rancune à chaque affront et qui ne pardonne jamais. Car c’est une attitude toxique et elle ne sera bonne pour personne. Choisissez le chemin le plus sage et soyez une meilleure personne en pardonnant aux autres et à vous-même.

3.Tout le monde commet des erreurs

Ils ont fait une erreur. Ce n’était peut-être pas grave, mais ils ont quand même fauté. Chose que tout le monde fait. Vous vous trompez parfois. Nous avons tous échoué et laissé tomber les gens d’une manière ou d’une autre à un moment donné de notre vie.

Pardonner à quelqu’un qui fait une erreur ne signifie pas que vous oubliez ce qu’il vous a fait ou que vous êtes prêt à le laisser recommencer. Cela signifie simplement que vous ne garderez plus de rancœur. Vous allez lâcher prise et vous permettre de passer à autre chose paisiblement.

4.Pour un bon avancement

Il est difficile de passer à autre chose si vous ne pardonnez pas. Pardonner, c’est avancer. Si vous n’arrêtez jamais de blâmer Paul pour sa façon de parler, vous ne serez jamais tranquille. Si vous ne lui pardonnez pas, chaque fois que vous verrez Paul, vous vous mettrez probablement en colère ou serez agacé à cause de son langage grossier.

Peut-être que chaque fois que vous êtes témoin d’un comportement verbal abusif, cela vous rappellera ce moment. Vous ne pouvez pas passer à autre chose si vous ne pardonnez pas d’abord. Le pardon permet de se sentir en paix. Le pardon vous aide à sortir du passé pour profiter de votre présent. Lorsque vous pardonnez, vous pouvez passer à autre chose.

5.Pour plus de paix intérieure et de guérison

Pardonner à quelqu’un qui vous a fait du tort en vaut la peine. Cela en vaut la peine pour vous et pour les autres. Toutes les personnes impliquées en bénéficient d’une manière ou d’une autre. Vous pourriez avoir l’impression que vous en bénéficiez le moins parce que vous étiez la personne lésée au départ. C’est peut-être vrai, mais vous ne tirerez aucun profit en ne pardonnant pas.

Pardonner permet de guérir. Peut-être une guérison pour les deux parties, mais surtout, cela vous aide à trouver la paix. À la base, le pardon ne concerne pas l’autre personne, surtout lorsque la transgression est flagrante. Ce qu’ils ont fait a peut-être été horrible, mais quand vous pardonnez, vous le faites pour vous.

6.Pardonner aux autres vous aide à vous pardonner

Lorsque vous pardonnez aux autres, il devient plus facile de vous pardonner. Le pardon est contagieux.

Souvent, lorsque nous identifions et réalisons à quel point le ressentiment, la colère et les rancunes nous affectent lorsqu’ils concernent d’autres personnes, nous pouvons également voir comment ceux-ci nous affectent lorsqu’ils concernent des choses pour lesquelles nous avons du mal à nous pardonner.

Lorsque vous pardonnez aux autres, il devient beaucoup plus facile de vous pardonner.