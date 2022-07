06 bonnes raisons de boire les matins de l’eau à jeun

Pour être en bonne santé, il est important de boire de l’eau tout au long de la journée. En général, il est recommandé de boire 1,5 litre d’eau par jour. Mais il existe certains moments de la journée où il est plus important de boire de l’eau. C’est le cas au réveil, quand on n’a pas encore mangé. Boire un verre d’eau à ce moment de la journée a de nombreux avantages.

S’il est généralement compliqué de bien manger le matin pour diverses raisons (travail, manque de temps, encore fatigué), bien s’hydrater reste primordial. Boire un verre d’eau à jeun permet de réveiller le corps en le nettoyant. Au cours de votre nuit de sommeil, vous êtes (généralement) allongé pendant plusieurs heures, favorisant ainsi la stagnation de toxines. Découvrez alors les raisons pour lesquels vous devez boire de l’eau à votre réveil.

Vous devez boire de l’eau les matins pour :

Soulager les maux d’estomac

Vous êtes fréquemment sujette aux maux d’estomac ? Alors n’hésitez plus et mettez-vous au verre d’eau dès le réveil. Au lieu de remonter vers l’oesophage et de vous créer ce type de douleurs, les reflux d’acide seront repoussés vers le bas et dilués plus rapidement. Adieu, les maux de ventre intempestifs !

Embellir le teint

Selon une étude scientifique sur la question, boire environ 500 ml d’eau à jeun permettrait d’augmenter le flux sanguin et d’obtenir ainsi une peau plus éclatante. Une bonne astuce à mettre en pratique quand on a le teint un peu terne.

Faire briller la chevelure

Il n’y a pas que la peau qui profite des bienfaits de ce verre d’eau miraculeux. Grâce à lui, vous allez aussi pouvoir observer une nette amélioration en termes de brillance au niveau de la chevelure. Avec ce traitement quotidien, vous devriez également constater une repousse plus rapide.

Faciliter la perte de poids

Qui dit détoxification et amélioration du métabolisme de base, dit forcément perte de poids augmentée. Grâce à ces deux effets combinés, vous vous sentirez plus vite rassasiée et vos petites fringales devraient devenir moins fréquentes. Des paramètres à ne pas négliger lorsqu’on souhaite perdre quelques kilos.

Améliorer la digestion

Si vous buvez de l’eau à jeun, vous allez stimuler votre système digestif, en l’aidant à se libérer des toxines, à améliorer le mouvement intestinal, et à se préparer pour recevoir les aliments, et pour effectuer son travail de digestion.

Prévenir les infections urinaires

Le fait de boire de l’eau à jeun permet de diminuer le risque de souffrir d’infections urinaires, comme la cystite par exemple. Lorsqu’une personne est déshydratée, et que ses reins ne reçoivent pas assez de liquide, il y a un grand risque pour qu’une infection urinaire se déclenche.