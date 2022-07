06 astuces pour économiser du carburant selon les experts

Alors que le prix du diesel et de l’essence augmente, il est possible d’économiser 10 à 20 % de carburant en adoptant quelques gestes très simples. Et moins de consommation, c’est aussi moins de pollution. Ces 06 gestes méconnus peuvent vous aider.

Les prix à la pompe s’envolent ces dernières semaines, et c’est du pouvoir d’achat en moins pour les automobilistes. Face à une situation qui risque de durer, voici des conseils pour réduire sa consommation de carburant et ainsi économiser quelques euros sur chaque plein.

Entretenir sa voiture

C’est sans doute le moyen le plus sûr de réduire sa consommation de carburant : entretenir son véhicule. Sur son site, le groupe TotalEnergie rappelle qu’une voiture mal entretenue peut représenter une surconsommation de carburant allant jusqu’à 20 % ! D’où l’importance d’avoir un véhicule en bon état. « Il faut faire les révisions à intervalles réguliers, confie ce propriétaire d’un garage à Rennes (Ille-et-Vilaine). Cela permet de prendre soin de son moteur en vidangeant l’huile, mais également en décrassant le filtre à air. »

Gardez les pneus gonflés

Les pneus sous-gonflés ont une plus grande résistance au roulement sur la route. Cela signifie qu’à chaque kilomètre parcouru, vos pneus génèrent plus de friction et de résistance au roulement, et par conséquent, augmenteront la consommation de carburant. Si tous vos pneus sont sous-gonflés de 10 psi (mesure de pression des pneus), cela pourrait réduire l’efficacité énergétique de 10 %.

N’allez pas trop vite ou trop lentement

Lorsque vous roulez sur une autoroute, votre moteur travaille dur pour vaincre la résistance au vent. Vous consommerez jusqu’à 15 % de carburant en plus à 100 km/h et 25 % en plus à 110 km/h. Cela pourrait vous inciter à rouler lentement, mais si vous roulez à moins de 50 km/h, votre moteur passera à un rapport inférieur, consommant ainsi plus de carburant. En conclusion, une vitesse constante de 50 à 90 km/h sur l’autoroute est préférable pour obtenir une économie de carburant optimale.

Restez stable lorsque vous accélérez

Évitez de faire tourner votre accélérateur à un nombre élevé de tours par minute (RPM). Cela est préférable pour l’économie de carburant, car votre moteur consomme moins de carburant lorsqu’il tourne plus lentement, à un régime inférieur.

Évitez de freiner de manière agressive

Appuyer brusquement sur les freins augmente la consommation de carburant car vous devez accélérer à nouveau plus tard. Cela est particulièrement vrai si vous suivez de trop près le véhicule qui vous précède. Sans oublier que le talonnage est dangereux et à éviter.

Ne restez pas longtemps inactif

Si vous attendez quelque chose ou quelqu’un plus de trois minutes, coupez votre moteur. Vous ne bougez peut-être pas, mais tant que votre moteur est allumé, il brûle un carburant précieux.