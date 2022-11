06 astuces naturelles pour nettoyer et redonner de l’éclat aux chaussures en cuir

Pour nettoyer ses chaussures en cuir, le cirage reste le plus souvent le meilleur de vos alliés. Or il existe d’autres astuces pour faire briller vos chaussures. Découvrez quelques-unes dans cet article.

Les chaussures en cuir doivent être entretenues et cirées régulièrement pour prolonger leur durée de vie. Dans le commerce, de nombreux produits existent pour les nettoyer efficacement, mais il est également possible de faire usage de produits naturels, pas chers, et à portée de main !

La peau de banane

Pour cirer des chaussures en cuir sans cirage, pensez à la banane ! L’astuce peut faire sourire, pourtant l’intérieur de la peau de banane permet de redonner immédiatement de l’éclat à vos chaussures. Frottez tout simplement avec l’intérieur de la peau de banane vos chaussures en cuir, puis essuyez avec un chiffon propre et doux afin d’enlever les résidus de banane.

Du talc

Parmi les produits naturels que vous pouvez utiliser pour nettoyer des chaussures en cuir, il y a le talc. Saupoudrez du talc sur les chaussures à l’intérieur et à l’extérieur. Frottez doucement le cuir avec un chiffon, puis laissez le talc agir toute une nuit. N’oubliez pas d’épousseter au le lendemain matin.

L’huile d’olive et du citron

En plus de nettoyer et de traiter le cuir, cette astuce protège vos bottes, bottines et chaussures en cuir des éclaboussures et des résidus de poussière. Pour commencer, versez des gouttes d’huile d’olive sur votre paire de chaussures puis à l’aide d’un chiffon doux et sec, essuyez toute la surface en opérant des mouvements circulaires. Pour finir, versez quelques gouttes de citron. Vos chaussures seront à nouveau comme neuves !

Du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc n’a pas fini de faire des merveilles ! Il permet de nettoyer efficacement des chaussures en cuir. Imbibez une éponge (propre) de vinaigre blanc et d’eau savonneuse, puis frottez le cuir délicatement, sans oublier le talon et la semelle (en dernier).

Du lait

Sortez un carton de lait du réfrigérateur, cela vous sera d’une grande utilité pour entretenir vos chaussures en cuir, sans cirage. Il suffit d’humidifier un bout de coton de lait et de le passer sur la chaussure. Après avoir frotter et nettoyer la surface, laissez sécher quelques minutes et enfin, à l’aide d’un linge doux et propre, lustrez vos chaussures. Il est également possible d’utiliser de la même manière, le lait démaquillant, pour cirer votre paire de chaussures.

Du citron

Pour faire briller des chaussures en cuir, vous pouvez utiliser quelques gouttes de citron. Ces dernières peuvent également servir à raviver du cirage séché !

Et voilà, comment vos chaussures seront à nouveau brillantes et étincelantes. N’hésitez donc pas à adopter ces quelques astuces avant d’enfiler vos paires de bottes et de chaussures en cuir.