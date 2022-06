05 solutions naturelles pour récupérer vos objets rouillés

Avec le temps ou faute d’un entretien adapté, la rouille a tendance à s’installer sur les objets en métal. Or, il n’est pas toujours simple de l’éliminer sur ce type de surface plus ou moins fragile. Certains supports sont difficiles à nettoyer et toutes les méthodes ou tous les produits ne conviennent pas. Alors pour enlever la rouille sur du métal et éviter qu’elle ne réapparaisse, découvrez nos conseils simples et naturels.

La rouille est une réaction d’oxydation du fer au contact de l’air et de l’eau. Pour alors libérer vos objets atteints de la rouille, nous vous proposons des recettes maisons pas du tout chers. En voici quelques unes.

1.Le bicarbonate de sodium

L’application de cette astuce est vraiment simple et ne prend que quelques minutes. Pour cela, il faut d’abord humidifier le bicarbonate de soude avec un peu d’eau pour former une pâte. Ensuite, l’appliquer sur les articles touchés par la rouille et frotter avec une brosse à dents ou une éponge. Enfin, terminer le nettoyage en essuyant la surface avec un chiffon en coton.

2.Le vinaigre blanc

Mettez vos outils dans une bassine et recouvrez-les avec du vinaigre blanc. Laissez agir ainsi durant toute une nuit. Le lendemain, rincez bien vos outils à l’eau claire et séchez-les. Normalement toute la rouille devrait avoir disparu. Cette astuce fonctionne avec tous les outils en métal mais sera tout aussi efficace avec les écrous et boulons.

3.La pomme de terre

Coupez une pomme de terre en deux. Versez un peu de liquide vaisselle sur la tranche et laissez agir quelques minutes. Frottez ensuite vigoureusement vos outils avec la pomme de terre imbibée. Laissez agir 2 heures. Rincez puis séchez.

4.Le citron

De base, le jus de citron possède déjà une propriété légèrement abrasive très efficace contre les taches. Associé avec le sel, il peut être encore plus efficace surtout pour récupérer l’éclat des objets rouillés. Dans cette astuce, il faut d’abord saupoudrer un peu de sel sur l’objet concerné. Ensuite, verser du jus de citron par-dessus et utiliser le zeste pour frotter énergiquement toute la rouille. Une fois cette dernière éliminée, il ne reste plus qu’à nettoyer la surface concernée avec un chiffon en microfibre ou en coton. Cela va permettre de retrouver l’éclat du métal en un rien de temps.

5.L’oignon et le sucre

Coupez l’oignon en 2 et saupoudrez sa surface de sucre en poudre. Frottez bien énergiquement vos outils avec cette moitié d’oignon, la rouille devrait disparaître. Cette technique fonctionnera également sur des couteaux.