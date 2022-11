05 raisons pour lesquelles vous devez mettre une feuille de laurier sous l’oreiller

La feuille de laurier n’a pas fini de faire parler d’elle. Régulièrement utilisée en cuisine, la feuille nous révèle encore d’autres vertus spéciales, que nous vous invitons à découvrir.

Il y a encore des bienfaits très importants de la feuille du laurier, surtout lorsque vous la mettez sous l’oreiller. En effet, elle vous permet d’améliorer la qualité de votre sommeil. et bien d’autres choses en plus…

Lutter contre l’insomnie

Ayez une nuit plus paisible en mettant une feuille de laurier sous votre oreiller. En effet, vous pouvez dire adieu à l’insomnie en pratiquant cette astuce plus que facile à faire. Il suffit tout simplement de mettre une feuille de laurier sous l’oreiller avant que vous dormiez et laissez-la au-dessous jusqu’au matin. Vous allez avoir un sommeil satisfaisant. Le laurier possède plusieurs propriétés comme l’antibactérienne, l’antifongique ou encore l’analgésique… Ces nombreuses vertus vont vous aider à vous détendre et à stabiliser votre tension artérielle ainsi que le battement de votre cœur. Tout cela va être bénéfique pour votre corps et vous aidera à dormir mieux la nuit.

Avoir une meilleure santé

En plus de toutes ses vertus médicinales, le laurier permet d’être plus énergique. Votre corps et votre esprit fonctionnent en symbiose et vous êtes en pleine forme. Glisser une feuille de laurier sous l’oreiller favoriserait un sommeil réparateur. Vous allez donc pouvoir éviter des tas de maladies chroniques qui sont les maux de notre époque. : stress, anxiété, dépression, maladies respiratoires, apnée du sommeil, réveils nocturnes…

Avoir des rêves divinateurs

On ne dit pas que vous allez vous transformer en prophète si vous mettez une feuille de laurier sous votre oreiller. Mais dans une vieille tradition asiatique, les lauriers étaient pour eux des plantes magiques. Si vous mettez une feuille de laurier sous votre oreiller, vous allez avoir un rêve prophétique. Si par exemple vous avez une décision à prendre ou un choix à faire, il faut les écrire sur un papier et le mettre sous l’oreiller avec la feuille de laurier. Vous aurez la réponse que vous attendez dans votre rêve pendant que vous dormiez.

Lutter contre le cauchemar

La protection fait aussi partie des nombreuses propriétés du laurier. Vous pouvez alors éviter de faire des cauchemars en mettant une feuille de laurier sous votre oreiller. Alors, testez cette astuce la prochaine fois que votre enfant dira qu’il y a un monstre sous son lit.

Eloigner les petites bêtes

Enfin, si vous craignez les petites bêbêtes dans votre lit, le laurier est une astuce imparable. En effet, en glisser sous votre oreiller permettrait d’éloigner puces, punaises et autres visiteurs indésirables. Attention ! Le laurier permet de les éviter, toutefois, si votre literie est déjà infestée, le laurier, même avec ses vertus mystiques ne vous sera d’aucune aide.