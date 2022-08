05 conseils d’un opticien pour nettoyer vos lunettes et les garder toujours propres

Pour bénéficier à chaque instant d’un confort de vision personnalisé, vous avez pris le temps de choisir une paire de lunettes esthétique, pratique, confortable et dotée de verres correcteurs performants. Cependant, cette belle harmonie est souvent brisée par un de gestes malencontreux. Nous vous proposons dans cet article, les conseils d’un opticien pouvant vous aider.

Rayures, salissures et exposition à des températures inhabituelles peuvent altérer définitivement vos verres, véritables condensés de haute technologie. Pour préserver la durée de vie de vos lunettes et la qualité de vision qu’elles vous procurent au quotidien, découvrez les gestes simples pour un bon entretien.

1. Lavez et séchez soigneusement vos mains

Avant de nettoyer vos lunettes, il est important que vos mains soient parfaitement propres. Elles ne doivent avoir aucune trace de saleté, de crème hydratante ou toute autre matière susceptible de tacher les verres. Ainsi, évitez les savons avec des parfums et des produits hydratants. Et utilisez plutôt un savon neutre ou du liquide vaisselle. Pour vous sécher les mains, utilisez une serviette propre et non pelucheuse.

2. Passez vos lunettes sous l’eau tiède du robinet

L’eau permet d’enlever la poussière et toutes les impuretés à la surface de vos verres. Grâce à ce rinçage, vous évitez de faire des microrayures lors du nettoyage des verres. L’eau ne doit être ni trop chaude ni trop froide, car vous aurez de la buée en les remettant sur votre visage. Sachez que la chaleur peut décoller les traitements sur vos verres.

3. Appliquez une petite goutte de liquide vaisselle sur chaque verre

La plupart des liquides vaisselle sont très concentrés, alors n’en mettez qu’une toute petite quantité. Vous pouvez aussi mettre 1 ou 2 gouttes directement sur le bout de votre doigt. Utilisez un liquide vaisselle neutre comme celui-là. Sinon, les produits hydratants risquent de laisser des traces et des dépôts sur vos verres.

4. Frottez délicatement les verres des deux côtés avec vos doigts

Une fois que vous avez fait ça pendant quelques secondes, vous pouvez nettoyer la monture des lunettes. Pour cela, frottez soigneusement l’intégralité de la monture. N’oubliez pas les plaquettes (au niveau du nez) et le bout des branches qui sont en contact avec l’arrière de vos oreilles. Soyez particulièrement attentif aux contours des verres. C’est là où les poussières et le sébum ont tendance à s’incruster et à y laisser des dépôts.

5. Passez à nouveau vos lunettes sous l’eau du robinet

Rincez soigneusement les deux côtés des verres et l’intégralité de la monture. Prenez soin de bien enlever tout le liquide vaisselle… Sinon il risque de laisser des traces sur vos verres une fois qu’ils auront séché. Vous voyez, pas besoin de nettoyant pour lunettes VU !