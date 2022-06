05 astuces efficaces pour retirer une tache de javel d’une tenue

Vous manipulez de l’eau de javel quand soudain, c’est le drame : le liquide vous échappe et tombe malencontreusement sur votre vêtement. Pas de panique, il existe des astuces simples, naturelles et certifiées sans produit chimique pour enlever une tache de javel. En voici 05 dans cet article.

Bien que très pratique pour le ménage, l’eau de javel peut entraîner une décoloration des vêtements. Comme la maladresse ne prévient pas, découvrez 05 astuces pour enlever une tache de javel.

Le bicarbonate de soude

Vous venez de remarquer que des taches de javel sur votre jean bleu ou t-shirt noir préféré. Voici comment corriger cela. Rincez la zone à l’eau froide pour éliminer l’excédent d’eau de Javel. Puis, mélangez du bicarbonate et de l’eau pour former une pâte. Étalez cette pâte sur la tache de façon uniforme. Laissez sécher puis brossez doucement avec une vieille brosse à dents.

L’eau oxygénée

Également appelée peroxyde d’hydrogène, l’eau oxygénée est un composé naturel utilisé comme désinfectant pour soigner une blessure et éviter qu’elle ne s’infecte. Mais ce n’est pas tout, elle peut aussi sauver vos vêtements en coton, en laine, en lin ou en jean. En effet, elle est efficace pour enlever une tache de javel sur les tissus colorés. Pour cela, tamponnez la zone tachée avec un chiffon imbibé d’eau oxygénée. Pour terminer, passez le linge la machine et le tour est joué !

L’alcool à 70°

Cette technique est la plus adaptée pour les petites taches. Elle est très efficace sur des vêtements foncés comme le noir, le bleu marine ou le gris foncé. Appliquez dans un premier temps un peu d’alcool à 70° sur un tampon coton ou un chiffon propre. Frottez doucement la zone autour de la tache d’eau de Javel avec le coton. Ensuite, passez le coton imbibé d’alcool de l’extérieur vers le centre de la tache. Vous verrez que la couleur originale du vêtement va commencer à s’étendre vers la zone tachée.

En effet, l’alcool fait « baver » l’excès de teinture dans le tissu. Et cela va recolorer la zone blanchie. Parfait pour récupérer une tache de Javel.

Le vinaigre blanc

Votre vêtement blanc vient d’être taché par de l’eau de javel ? Pas d’inquiétude, vous pouvez limiter les dégâts. Pour cela, tamponnez votre linge avec un peu d’eau froide, puis déposez des gouttes de vinaigre blanc sur la partie souillée. Laissez agir quelques minutes et frottez avec un chiffon propre. Pour terminer, direction la machine à laver.

La teinture

Cette technique fonctionne sur les petites et les grandes taches. Par contre, il faut choisir les couleurs de teintures avec soin. Avant de reteindre votre vêtement, achetez un décolorant. Enfilez des gants et un tablier ou des vêtements qui ne craignent rien. Puis décolorez tout le vêtement pour enlever toute la teinture d’origine. Suivez attentivement les instructions pour obtenir le meilleur résultat possible.