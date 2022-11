04 techniques efficaces et pratiques pour nettoyer les miroirs et les vitres

Une période pluvieuse et des marques de gouttes, les enfants qui s’amusent et y laissent les traces de doigts, telles sont les nombreuses raisons pour lesquelles l’entretien régulier des vitres ou des miroirs est nécessaire. Pour y arriver, voici quelques astuces pratiques et efficaces.

Le nettoyage des vitres et miroirs est souvent perçu comme une véritable corvée. Il est même d’ailleurs repoussé jusqu’au dernier moment. Et pour cause, dès qu’on commence, l’on se décourage à cause des nombreuses traces qui restent après le passage du chiffon. Pour vous donner un peu de courage et surtout pour avoir un résultat impeccable, découvrez nos propositions.

Blanc de Meudon

Pour appliquer cette astuce, il vous suffit de mélanger 250 grammes de blanc de Meudon avec un demi-verre de savon en paillettes (type savon de Marseille) et un verre d’eau chaude. Appliquez directement la solution obtenue sur le miroir ou la vitre, sinon trempez un chiffon en microfibres dedans et frottez généreusement en effectuant des mouvements circulaires.

Cette poudre blanche peu onéreuse vous assure un résultat juste impressionnant.

Glycérine

Pour les fenêtres et les miroirs de la salle de bains, mettez dans un pulvérisateur quelques gouttes de glycérine (3 ou 4) et 1 litre d’eau. Vaporisez la surface puis essuyez avec un chiffon propre en microfibres. Cela aidera à prévenir l’accumulation de buée et à éliminer toutes les traces.

La fécule de maïs

Dans un flacon vaporisateur rempli de 400 ml d’eau tiède, ajoutez 1 cuillère à soupe de fécule de maïs, 50 ml d’alcool à 90° et 50 ml de vinaigre blanc. Agitez vigoureusement et vaporisez la surface du miroir ou de la vitre. Frottez délicatement en utilisant un chiffon en microfibres et essuyez le tout avec une serviette propre ou du papier journal.

Pomme de terre

Coupez-la en deux et frottez-la sur votre miroir en faisant des mouvements circulaires jusqu’à ce que la surface soit recouverte par une couche d’amidon. Pulvérisez ensuite de l’eau sur le miroir ou la vitre et essuyez la surface avec une serviette propre.

Plus besoin d’acheter des produits spéciaux pour nettoyer vos miroirs ou vos vitres. Il suffit d’appliquer du talc dessus ou l’une des astuces susmentionnées afin d’éliminer rapidement les dépôts de saleté.