04 astuces rusées pour empêcher les guêpes de faire nid dans votre maison

Les guêpes s’invitent bien souvent sur la terrasse, au jardin ou sur le balcon dès qu’elles sentent que de la nourriture va être à leur portée. Gênantes, potentiellement dangereuses pour les personnes allergiques, elles doivent être éloignées de vos tables. Voici des astuces pour les empêcher de vous envahir.

Avoir des guêpes près de chez soi peut être gênant et dangereux, notamment si l’on vit avec des enfants ou des personnes allergiques. Pour cela, il est important de les tenir à l’écart de notre maison. Il existe quelques astuces afin d’empêcher les guêpes de faire leur nid près de votre habitation. Découvrez les précautions à prendre pour les maintenir à distance.

Éliminer les sources de nourriture

Les guêpes sont principalement attirées par la nourriture. Elles aiment l’odeur de la viande qui cuit lors d’un barbecue, adorent les fruits mûrs ou pourris dans le jardin et raffolent de la nourriture pour oiseaux. Pour éviter d’attirer les guêpes, il est conseillé de couvrir la nourriture que vous placez sur votre table extérieure, y compris la nourriture de vos animaux domestiques. Ne laissez pas de plat sur la table trop longtemps et protégez les boissons sucrées du soleil.

Le vinaigre blanc

Une fois les odeurs qui attirent les guêpes identifiées, il importe de connaître celles qui les repoussent. Et l’arôme le plus efficace ? Le vinaigre blanc, bien sûr, auquel les guêpes sont très sensibles ! Pour concocter un tel répulsif, il ne suffit que de mélanger une quantité égale d’eau et de vinaigre blanc. Transférez le liquide dans un flacon pulvérisateur et vaporiser les zones où les guêpes ont tendance à s’installer. Ce sont généralement les fenêtres, les portes, les coins du jardin, etc. Cette odeur forte a certainement empêché les guêpes de faire leur nid.

Avoir recours à des plantes répulsives

Si vous souhaitez vivre un été sous le signe de la sérénité, choisissez les plantes répulsives pour résoudre le problème d’invasion d’insectes. Pour le cas des guêpes, il existe une variété de végétaux d’une grande efficacité pour les repousser. Le choix peut se faire entre le basilic, la menthe poivrée et pouliot, l’eucalyptus, la lavande, la citronnelle, les géraniums et l’absinthe.

Vous pouvez les mettre en pot sur la terrasse ou le balcon pour assurer la protection de vos espaces extérieurs.

Utiliser un faux nid

Installer un faux nid en papier est une technique très courante pour empêcher les guêpes de s’inviter au sein de votre espace. D’après la légende, ces dernières ne s’y installent pas si un nid ancien est déjà présent. Ce geste reste pourtant controversé et les bons résultats ne sont pas garantis.

