04 astuces pour se débarrasser des taches de transpiration et d’urine de vos matelas

Avec le temps, le matelas commence par jaunir et présente même parfois des traces inesthétiques à cause des taches de transpiration, d’urine, …Dans ces cas, l’on pense à le renouveler. Or il existe des moyens efficaces et à moindre coût pour le nettoyer. Découvrez quatre dans cet article.

Vous avez constaté au moment de changer votre drap, que votre matelas a des taches qui virent vers le jaune. Et vous vous demandez comment faire ? plus de panique. Il vous suffit de passer l’aspirateur, mais aussi de suivre ces conseils pour vous débarrasser de ces taches disgracieuses.

Peroxyde d’hydrogène

Pour tirer profit des effets de l’eau oxygénée, tout ce que vous aurez à faire, c’est de verser 3 cuillères à soupe de peroxyde d’hydrogène et 4 autres cuillères à soupe d’eau à l’intérieur d’un flacon vaporisateur avant de le remuer. Par la suite, pulvérisez la solution sur les taches de sueur jaunies puis laissez agir pendant une heure. Répétez le processus si nécessaire tout en frottant les zones problématiques à l’aide d’un chiffon en microfibre ou une éponge. Veillez également à vous y prendre délicatement.

Vinaigre blanc

En ce qui concernes les solutions de nettoyage écologiques et naturelles, on ose rarement se passer du vinaigre blanc qui brille par sa capacité à désinfecter et à dégraisser toutes sortes de surfaces, y compris les matelas. Et pour cause, il peut parfaitement les blanchir.

Pour exploiter ce produit très efficace, vous allez vous munir d’un flacon vaporisateur comme pour la première solution, et le remplir d’un demi-verre d’eau et d’un autre demi-verre de vinaigre blanc. Vaporisez directement la solution sur les taches puis laissez la magie opérer pendant 1 heure environ avant de frotter et de rincer avec un chiffon microfibre.

Bicarbonate de sodium

Aux côtés du vinaigre blanc, le bicarbonate de soude fait partie de ces ingrédients écologiques qu’il convient toujours de laisser près de soi tant ils sont salvateurs à plus d’un égard. La poudre de bicarbonate de soude a pour ainsi dire, un pouvoir détachant et désodorisant non négligeable. Pour l’exploiter, versez-en à raison de 4 cuillères à soupe dans un verre d’eau, mélangez puis appliquez la substance obtenue sur les taches jaunes. Veillez à frotter délicatement avec un chiffon microfibres puis laissez reposer le produit pendant 1 à 2 heures. Pour finir, aspirez votre matelas pour retirer tout le bicarbonate restant.

Eau oxygénée

Si vous voulez améliorer la formule de nettoyage au peroxyde d’hydrogène, il existe une autre formule toute simple qui va vous aider à enlever les taches jaunes qui finissent parfois par sentir le moisi. Pour s’en débarrasser, effectuez un mélange composé d’un verre d’eau oxygénée à 3 % à, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et quelques gouttes de liquide-vaisselle dans un récipient. Mélangez copieusement la solution pour que la poudre de bicarbonate puisse se dissoudre puis versez-la dans un spray vaporisateur. Pulvérisez ce dernier directement sur les zones tachées du matelas et laissez-le agir quelques minutes. Faites sécher le matelas à l’air libre pendant 1 heure et le tour est joué ! Si vous souhaitez accélérer le séchage, vous pouvez toujours vous servir d’un sèche-cheveux. Rappelons aussi qu’il ne faut en aucun cas recourir à l’eau de Javel.

Si ces méthodes de nettoyage demeurent efficaces, n’oubliez pas qu’un entretien régulier de votre matelas est nécessaire pour améliorer sa durée de vie et protéger votre santé.