03 techniques maisons pour éliminer les toiles d’araignées

Malgré l’attention qu’on porte au nettoyage de sa maison, il existe toujours des endroits qui sont souvent oubliés. Et du coup, ils deviennent le nid des araignées. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle des toiles d’araignée sur les murs et les plafonds de la maison est plus courant qu’on ne le pense. Découvrez dans cet article les astuces maisons pour éliminer ces nids d Découvrez dans cet article les astuces maisons pour éliminer ces nids d’araignées de vos maisons.

Les grilles de climatisation, les fissures sur les murs, les plafonds ainsi que les recoins de la maison sont des endroits stratégiques où les araignées tissent leurs toiles le plus souvent. Pour alors que ces dernières viennent s’installer chez soi, il faudrait se débarrasser de ces nids. Nous vous proposons dans cet article comment s’y prendre.

Le tube d’aspirateur

L’une des astuces les plus populaires consiste à se servir du tube le plus long de l’aspirateur. Vous pouvez également opter pour un aspirateur sans fil, dans le cas échéant. Que vous choisissiez l’un ou l’autre, les toiles d’araignée ne vous résisteront pas bien longtemps.

La brosse à balai

Toute aussi efficace que la première technique, celle-ci nécessite une simple brosse à balai. En la recouvrant d’un chiffon humide, vous pourrez retirer les toiles d’araignée en un rien temps. Le simple fait d’utiliser un chiffon humide accrochera plus facilement la saleté et les toiles à votre brosse à balai.

La technique du bâton

Similaire à la technique de la brosse à balai, cette méthode nécessite l’utilisation d’un long bâton sur lequel vous installerez du ruban adhésif à son extrémité. De cette manière, vous faciliterez l’adhésion des toiles d’araignée. Si des toiles d’araignées apparaissent également en extérieur, un bon coup de tuyau fera l’affaire.