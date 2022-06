03 solutions naturelles pour éloigner les serpents de la maison

En période de chaleur, l’on a envie de passer plus de temps à l’extérieur, d’autres préfèrent même le jardin. L’on laisse même les portes de la chambre pour laisser l’air entrer. Mais ces moments peuvent être perturbés par l’entrée des serpents dans la maison. Voici donc comment les éloigner naturellement.

Les beaux jours s’installent et quel plaisir de pouvoir enfin pique-niquer dans le jardin, laisser la porte de la maison ouverte et profiter de l’air frais. Les enfants peuvent enfin jouer dans le jardin et se rouler dans l’herbe. Mais malheureusement, il arrive que parfois les serpents s’invitent dans le jardin et ces moments de joie peuvent vite virer au cauchemar.

La solution unique pour ne pas être dérangé par leur présence consiste à mettre en place une solution qui les repoussera et les tiendra à distance des endroits où ils sont indésirables. Découvrez donc les astuces pour les maintenir loin de la maison

L’ail

Afin de faire fuir les vipères et autres serpents, il est conseillé de disposer des gousses d’ail tout autour de sa maison ou de son jardin. En effet, il s’agit d’un répulsif naturel. Vous pouvez également faire infuser des gousses d’ail dans de l’eau et vaporisez le tout autour de chez vous.

Plantes répulsives

Comme pour les chats, il existe aussi des plantes répulsives contre les serpents. Ainsi, l’hellébore fétide, une plante qualifiée de cette façon en raison de son odeur repoussante quand on la touche, et les plates-bandes sont deux bonnes options de plantes répulsives. Leur forte odeur peut faire en sorte que les serpents ne s’y approchent pas.

Éloigner les rongeurs

Les serpents se dirigent toujours vers des lieux où il y a suffisamment de nourriture. Ainsi, en éloignant les rongeurs et les insectes de votre jardin, les reptiles ne devraient pas venir vous embêter.