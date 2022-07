03 astuces naturelles pour protéger son chien des puces et des tiques

Les tiques et puces sont des parasites qui dérangent et nuisent à la santé des chiens. Pour donc lutter contre eux, l’on se procure des produits chimiques qui sont chers et détruisent en même temps la nature. C’est pourquoi nous vous proposons dans cet article des recettes naturelles et efficaces.

A en croire Woopets, un site spécialisé dans le bien-être des animaux de compagnie, il est possible d’utiliser des produits naturels pour éliminer les puces et les tiques qui assaillent votre chien. Il poursuit en ajoutant que vous pouvez aussi utiliser ces remèdes pour le traitement de l’environnement de ces animaux. Voici donc pour vous une liste de ces recettes.

Le citron

Le citron peut être efficace pour lutter contre les parasites qui attaquent le pelage de votre chien. Pour l’utiliser à cet effet, coupez deux citrons en tranches puis plongez-les dans de l’eau bouillante. Laissez macérer toute une journée en couvrant le récipient. Ajoutez cette solution au shampoing de votre chien et laissez agir 5 minutes après l’avoir appliqué sur votre chien. Procédez ensuite au rinçage. Une autre méthode consiste à pulvériser cette solution sur les endroits où le chien a l’habitude de dormir, comme le panier.

Le vinaigre de cidre

Pour lutter naturellement contre les puces, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc. Pour le faire, diluez 20 ml de vinaigre dans 150 ml d’eau et utilisez cette solution comme après-shampoing pour le pelage de votre chien. Le vinaigre a des propriétés antiseptiques et va lutter contre les puces et les tiques de votre chien. De plus, le vinaigre va adoucir le poil du chien et lui redonner de la brillance. Lorsque vous utilisez du vinaigre blanc ou de cidre sur votre animal, la solution ne doit pas entrer en contact avec ses yeux ou sa truffe.

Les feuilles de menthe et d’eucalyptus

Pour éliminer de manière naturelle et efficace les puces, vous pouvez utiliser cet anti-puce naturel. Pour y arriver, faites bouillir dans de l’eau bouillante, une grosse poignée de feuilles de menthe et d’eucalyptus et laissez reposer pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, filtrez cette préparation naturelle et versez-la dans un spray vaporisateur. Votre chien appréciera cette solution sur son pelage. Les feuilles de menthe et d’eucalyptus vont apporter de la fraîcheur à votre chien et auront les mêmes effets qu’un bon répulsif contre les puces. Pensez à le brosser ensuite et laissez-le sécher naturellement.

Enfin, vous pourrez aussi utiliser cette recette dans l’eau de bain de votre chien ou l’ajouter à son shampoing. Elle en fera un bain anti-puce naturel. Avec cette eau mentholée, vous pourrez masser le pelage de votre animal de compagnie et faire fuir ces parasites.

Par ailleurs, une lutte efficace contre les puces et les tiques de votre chien, passe également par l’entretien de l’environnement. Pensez alors à nettoyer sa cage, ses bols avec ces produits.