02 répulsifs naturels contre les cafards

Les cafards vous dérangent de jour comme de nuit. Vous avez envie de vous débarrasser d’eux sans faire recours à des produits nocifs. Découvrez ici deux répulsifs naturels pouvant vous aider.

Difficile de se débarrasser des cafards lorsque ceux-ci se sont installés dans la maison. Ils apprécient les endroits humides et chauds et raffolent des déplacements nocturnes, notamment dans la cuisine à la recherche de nourriture. Une grande hygiène est indispensable pour éviter de les attirer. Cependant, il existe des méthodes naturelles et efficaces pour en venir à bout. Voici deux pour vous.

Ail et oignon

Nul besoin de chercher très loin ni de vous ruiner en produits chimiques. Il suffit de faire un tour dans votre garde-manger pour dénicher des solutions naturelles pour bannir les cafards. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l’ail et l’oignon sont des répulsifs de choix. Promenez-vous dans votre maison et saupoudrez toutes les zones sujettes aux cafards avec ce mélange d’épices. Comme ils n’en supportent pas l’odeur, soyez sûr qu’ils évacueront les lieux !

Huile d’arbre à thé

Misez également sur le pouvoir répulsif des huiles essentielles ! A l’instar de l’huile d’arbre à thé qui est connue pour sa capacité à repousser les insectes de toutes sortes. Pour chasser les cafards, préparez ce mélange maison:

1/4 tasse d’huile d’arbre à thé

2 tasses d’eau

Puis renversez le mélange obtenu dans un flacon pulvérisateur et vaporisez la solution sur toute la maison.