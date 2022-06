02 recettes de grand-mère pour retrouver le pouvoir de la parole (Dôtchê)

Dans la tradition africaine, la langue humaine a un pouvoir inédit. Et comme on le dit souvent, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. Mais certaines personnes l’ont perdu suite à des comportements qu’elles ont eu par le passé. Voici donc des recettes de grand-mère de Claude Djankaki pour vous sauver.

Si vous aviez eu par le passé un comportement qui frise le mépris vis-à-vis des organes génitaux qui donnent la vie, ceci peut vous aider, car, dans la spiritualité africaine, ce qui est interdit à la bouche, la langue ne touche pas.

En effet, au cas où vous auriez fait promener votre langue partout, pris des engagements avec des amis pour visiter les boîtes de nuits et autres bars pour dépenser vos sous dans l’achat du whisky et autres boissons à des prix hors normes, financer ou cautionner des avortements consciemment ou inconsciemment , vous n’avez plus le pouvoir de la parole, la recette grand-mère qui marche pour tout le monde ne vous réussit jamais, vous ne comprenez pas pourquoi on vous déteste sans raison valable, des blocages financiers, le défilé d’hommes ou de femmes dans votre vie alors que vous voulez un partenaire fiable et stable pour vous marier, etc…..

Découvrez ici comment faire pour purifier une langue qui a violé les interdits de nos ancêtres et divinités.

Recette 1 : Pour la femme en quête du pouvoir de la parole (Dôtchê) pour faire briller son étoile

Ingrédients

Chercher Sê-man, appeler aussi akikon- man en français prunier mombin

NB: Cette feuille extraordinaire s’appelle Sê-man étant donné que c’est cette feuille que nos arrières parents mettaient au sol pour faire accoucher la femme. C’est donc la table d’accouchement de la matrone avant la colonisation. Elle est mystérieuse et fait débloquer toutes les situations difficiles.

Chercher aussi Dessiliguè-man ou l’hysope qu’on ne présente plus pour ses vertus spirituelles.

Enfin, chercher Sêdé-mi c’est à dire l’huile rouge provenant du palmier à huile Sêdé.

Notons au passage qu’il y a plusieurs types de palmier à huile.

La variété palmier Sêdé un peu jaunâtre qui date de nos ancêtres. Son huile est recommandée aux personnes dont le Fâ interdit la consommation d’huile rouge. C’est une huile hautement spirituelle. Ensuite :

Le palmier à huile ordinaire

Le palmier sélectionné

Préparation

Triturer les feuilles avec l’eau et filtrer

Chauffer à peu près 1/4 de litre d’huile et mélanger à la potion. Ensuite chauffez à nouveau le tout ensemble pour maintenir la qualité dans deux bouteilles plastiques d’eau minérale à conserver pour bain de bouche.

Posologie

Chaque matin, nettoyer la bouche avec un cure-dents amer, n’importe lequel et ensuite rincer abondamment la bouche avec le produit pendant 7 jours

Recette 2 : le pouvoir de la langue (Dôtchê) pour homme.

En ce qui concerne l’homme il s’agit des mêmes feuilles, mais les jeunes feuilles fraîches en plus les racines de kessou-kessou (basilic africain) et non plus l’huile Sêdé essentiellement pour la femme.

Ingrédients

Chercher les jeunes feuilles fraîches de Sê-man appelé akinkon-man ou le prunier mombin en français

Chercher les jeunes feuilles fraîches de dessiliguè-man appelé hysope

Chercher les racines de kessou-kessou (basilic africain)

Préparation

Mettre les racines dans deux bouteilles plastiques d’eau minérale après avoir mélangé les feuilles pour une potion homogène.

Remplir les bouteilles des racines et ensuite des feuilles avant de mettre du bon Sodabi ou Gin.

Laisser infuser pendant trois jours avant de commencer la recette à partir du 4ème jour.

Posologie

Pendant 9 jours, se nettoyer aussi la bouche, avec du cure-dent amer et se rincer abondamment la bouche.

A l’issue du traitement vous reprenez le pouvoir de la parole perdue (Dôtchê) et votre parole sera suivie d’effets.

Faites ça avant le prochain bain de purification et d’ouverture de portes fermées à la fin du mois de juin.