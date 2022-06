Zodiaque : ces 03 signes astrologiques vivront une trahison à partir du 7 juin 2022

Les natifs de trois signes du zodiaque, pourront vivre une trahison pendant Neptune sextile Pluton qui se produira dès le 7 juin 2022. Ils devront alors prendre de la distance avec leurs émotions pour traverser cette période. Voici les 03 signes concernés.

Selon les astrologues, Neptune sextile Pluton est une configuration astrale qui apporte avec elle une énergie d’injustice pour certains profils zodiacaux. Ces trahisons pourront venir des plus proches qui les prendront pour acquis. Découvrez dans cet article, les 03 signes qui subiront cette énergie d’injustice

Vierge

Ce signe de Terre connu pour son sens de l’écoute pourra subir les revers de Neptune sextile Pluton qui amènera avec elle un vent de renouveau. Pour autant, cette révolution ne sera pas agréable car elle risque d’apporter avec elle une trahison surprenante. Il y a de grandes chances qu’elle se produise en couple.

S’il est célibataire, un membre de son cercle amical pourra dire du mal de lui en son absence. Les traîtres se révèleront au grand jour pour ce profil zodiacal amical. Il pourra s’en vouloir d’avoir confié des choses qui se sont révélées être des armes contre lui.

Seulement, il ne doit rien regretter parce qu’être entier et transparent est la manière la plus honnête d’entretenir des liens sains. Le natif du signe Vierge pourra s’isoler pour entrer en introspection suite à cet évènement douloureux.

Capricorne

Si ce profil zodiacal qui aime les rapports authentiques et fiables risque d’avoir l’humeur en berne, c’est parce que la trahison pourra venir de son cercle amical ou professionnel. C’est seulement au moment où Neptune entrera en sextile Pluton qu’il pourra la percer à jour. Cette faute pourra être liée à la jalousie que quelqu’un nourrit à l’égard du Capricorne pendant longtemps. Ce dernier devra être sur ses gardes et prendre du recul. Parfois, couper des liens superflus est la meilleure façon de tendre vers l’épanouissement.

Poisson

Ce signe zodiacal connu pour son hypersensibilité risque de passer un mois délicat, c’est parce que la trahison viendra d’un cercle amical. Cela pourrait provenir d’une personne que le Poisson a longtemps idéalisé. Elle tombe rapidement de son piédestal lorsque le masque porté par cette dernière sera percé à jour.

L’émotif du zodiaque aura du mal à réaliser la trahison et pourra s’auto-flageller. Seulement, il devra se réjouir de cet événement car cela pourra l’aider à devenir la meilleure version de lui-même. Faire le tri dans son entourage aide à voir plus clair et à prendre les bonnes décisions.

Pour traverser cette période, le Poisson devra faire fi de ses émotions pour se détacher d’une emprise qui s’est installée malgré lui. Il devra faire preuve de discernement pour éliminer le traître de sa vie.