Zinédine Zidane recruté en Formule 1

Zinedine Zidane était présent à Londres ce jeudi soir, où il a été officiellement présenté comme le nouvel ambassadeur d’Alpine en Formule 1. Dans son nouveau rôle, il va notamment se pencher sur tout ce qui concerne l’égalité des chances.

En attendant de retrouver un banc de touche, pour suivre sa carrière d’entraîneur, Zinedine Zidane s’est engagé avec une écurie de Formule 1. L’ancien entraîneur du Real Madrid a été officiellement recruté par le constructeur français Alpine. Il était d’ailleurs à Londres ce jeudi, lors de la soirée de présentation de la nouvelle édition 2023 d’Alpine, où il a été nommé ambassadeur de la marque. Ce nouveau rôle s’inscrit dans le cadre d’un projet associatif visant à promouvoir l’intégration des jeunes dans le monde du sport automobile.

«C’est toujours une rencontre qui démarre quelque chose. J’ai rencontré Laurent Rossi (directeur général d’Alpine, ndlr) et son équipe dans un Grand Prix et tout a commencé là. Ils avaient pour projet de donner à ces jeunes l’égalité des chances et cela m’intéressait. De temps en temps, c’est bien de mettre un peu de lumière. J’avais un peu de temps aussi et il faut mettre en lumière les projets intéressants», a confié Zidane relayé par RMC Sports.

« Je veux me mettre au travail et partager mon expérience. Gamin on m’a donné ma chance et ça, ça me parle. Ça m’intéresse d’être déjà au boulot. C’est très enthousiasmant. J’ai hâte de pouvoir échanger. C’est toujours super enthousiasmant de partager les choses. On parle de sport, de passion, on aura des choses à se dire. J’ai hâte« , a poursuivi l’ancien coach du Real Madrid. Quatrième du dernier championnat du monde des constructeurs, Alpine s’offre, avec Zinedine Zidane une recrue de choix pour son image.