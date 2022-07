L’ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin, Monsieur Xavier Leblanc est en fin de mission. Avant son départ, il a été honoré par le ministère des affaires étrangères et de la coopération pour la qualité de sa mission au Bénin.

Le ministère des affaires étrangères et de la coopération a organisé ce mercredi 20 Juillet 2022, un dîner en l’honneur de Monsieur Xavier Leblanc, ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin en fin de mission dans le pays de Patrice Talon. A l’occasion de ce dîner, le diplomate a également reçu de ses homologues béninois, un cadeau d’au revoir.

L’ambassadeur Jean-Marie Zinsou, Secrétaire Général du ministère des affaires étrangères et de la coopération (MAEC), au nom du ministre Aurélien Agbénonci a salué le dynamisme du diplomate Belge et la qualité de la coopération entre le Bénin et le Royaume de Belgique.

Touché par autant de marque de sympathie, l’ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin, Xavier Leblanc a exprimé sa gratitude en faveur du ministre Aurélien Agbénonci et les cadres de son département pour le soutien et l’accompagnement dont il a bénéficié lors de son séjour au Bénin.

L’ambassadeur en fin de mission au Bénin a remis ses lettres de créances au chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon le 04 Juillet 2019. Le diplomate a résidé à Cotonou où il a poursuivi les œuvres entamées par son prédécesseur dans le cadre de la coopération entre son pays et le Bénin.