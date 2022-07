Wimbledon : Novak Djokovic dompte Nick Kyrgios et remporte son 21è Grand Chelem

En finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic n’a pas tremblé et a battu son adversaire Nick Kyrgios en 4 sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6). Le serbe décroche le 21è titre majeur de sa carrière.

Mené d’un set en finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic s’est fait peur mais le Serbe a finalement renversé Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4, 7-6), pour s’imposer une septième fois en Angleterre. Il décroche ainsi le 21e titre majeur de sa carrière pour dépasser Roger Federer (20) et revenir à une longueur de Rafael Nadal (22). Auteur d’un bon début de match, Kyrgios a laissé son premier titre majeur lui filer entre les mains sous l’effet de la nervosité.

Après la rencontre, le joueur australien s’est pourtant montré très fair-play : « Il est dur à battre (Djokovic), c’est un peu un dieu. Je tiens à le féliciter, lui et son équipe. Je remercie même les arbitres (rires). Cette finale était trop dure, tout le monde est fatigué dans mon équipe. Peut-être qu’un jour je serai de nouveau ici, mais j’ai besoin de récupérer« .

« J’ai toujours rêvé de jouer ici »

De son côté, Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges sur son adversaire du jour. « Tu vas revenir ici en finale (en désignant Kyrgios). C’est dur d’entendre les mots de consolation quand tu as perdu, mais bravo à toi et ton équipe. Je te souhaite le meilleur. Je te respecte énormément, tu es un grand joueur de tennis. Tout est en train de se mettre en place. C’est officiellement une bromance (rires). C’est le début d’une belle relation entre nous« , a-t-il lâché avant de laisser exploser sa joie.

« Je n’ai pas les mots pour dire ce que représentent ce tournoi et ce trophée pour moi. C’est un tournoi particulier pour moi, celui qui m’a motivé à jouer au tennis. J’étais dans un village en Serbie, j’ai toujours rêvé de jouer ici. Je voulais réaliser ce rêve d’enfant de gagner ici. C’est le court le plus particulier au monde. Ce tournoi a une telle histoire. Je suis heureux et reconnaissant d’être ici.«

Pour rappel, le Wimbledon de cette année n’aura aucune conséquence sur le classement ATP. En effet, l’organe qui régule les compétitions de tennis masculin a décidé de ne pas attribuer de points pour cette édition, après que les organisateurs de Wimbledon aient exclu les joueurs et joueuses russes à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.