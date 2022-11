William Ruto en RDC: une visite axée sur le processus de Nairobi

En visite à Kinshasa, le président William Ruto a exprimé l’engagement du Kenya pour un retour à la stabilité sécuritaire dans l’Est de la RDC et a rassuré Félix Tshisekedi de la mise en place, le plus rapidement possible, de la force régionale est-africaine.

Quelques jours après la visite de travail de l’ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné dans le cadre du processus de Nairobi, le dimanche en fin de soirée, le président de la République du Kenya, William Ruto est arrivé à Kinshasa pour une visite officielle. Cette première visite officielle du président kenyan s’inscrit dans le cadre du processus de Nairobi au regard de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu.

Ce lundi 21 novembre 2022, il a eu un tête-à-tête au Palais de la Nation suivi d’une rencontre bilatérale entre les délégations des deux États. Au cours de cette séance, les deux dirigeants ont convenu de consolider les relations bilatérales entre leurs pays dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’agriculture, de l’énergie, des Infrastructures, des finances, de l’administration publique et du commerce.

Sur ce, ils promettent d’instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte devant réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération.

Situation à l’Est de la RDC

La question prioritaire de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC était aussi au cœur des échanges. « Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l’insécurité dans l’Est du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de l’EAC (Ndlr Communauté de l’Afrique de l’Est) afin de créer des conditions optimales d’une coopération multilatérale au profit des peuples de la région », a déclaré Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères de la RDC.

Le président kenyan William Ruto a rassuré Félix Tshisekedi de l’engagement de son pays à poursuivre le déploiement de ses troupes et à opérationnaliser la force régionale en vue d’éradiquer les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité dans l’Est de la RDC comme convenu au processus de Nairobi. De son côté, M. Tshisekedi a remercié l’engagement de Nairobi pour le retour à la stabilité dans l’Est de la RDC.