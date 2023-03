Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a salué la médiation de la Chine dans le rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Cette déclaration montre que les États-Unis sont disposés à collaborer avec leurs rivaux pour maintenir la stabilité dans la région.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré mercredi que la médiation de la Chine entre l’Arabie saoudite et l’Iran était bénéfique pour la région. Bien que la Chine soit un rival des États-Unis, Blinken a salué la contribution de la médiation chinoise à la réduction des tensions dans la région et à la dissuasion de l’Iran d’actions dangereuses et déstabilisatrices.

Cette déclaration de Blinken est significative car elle montre que les États-Unis sont disposés à collaborer avec leurs rivaux pour maintenir la stabilité dans la région. Les tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran ont eu des répercussions sur l’ensemble du Moyen-Orient, notamment en Syrie et au Yémen. La médiation de la Chine pourrait contribuer à résoudre ces conflits et à renforcer la sécurité de la région.

En saluant la médiation chinoise, Antony Blinken montre que les États-Unis sont disposés à travailler avec leurs rivaux pour maintenir la stabilité dans la région. Cette approche pragmatique pourrait contribuer à réduire les tensions dans le Moyen-Orient et à promouvoir la paix et la sécurité dans la région.