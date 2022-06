Washington-Riyad: Joe Biden annoncé en Arabie Saoudite

Le président américain Joe Biden est annoncé en Arabie Saoudite. Le patron de la Maison Blanche en tournée au Moyen-Orient, va rencontrer le prince Mohammed Ben Salman.

La Maison Blanche a annoncé ce mardi, que le président Biden se rendra en Israël, en Cisjordanie et en Arabie saoudite du 13 au 16 juillet. Au cours de cette première visite au Moyen-Orient en tant que président des Etats-Unis, l’élu démocrate va prendre part à un sommet du Conseil de coopération du Golfe (GCC), forum diplomatique réunissant plusieurs pays arabes de la région, en Arabie saoudite.

Ce sommet sera l’occasion de «discussions sur la crise en matière de sécurité alimentaire et sur d’autres domaines de coopération entre régions pour lesquelles les Émirats et Israël constituent d’importants centres d’innovation».

Le président Joe Biden va également tenter de rétablir la bonne ambiance des relations entre Riyad et Washington, après avoir déclaré en 2018, que l’assassinat et le démembrement de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien réfugié aux Etats-Unis et qui critique des autorités saoudiennes, notamment dans ses articles pour le Washington Post, avait fait de l’Arabie saoudite un pays « paria ».

Biden va aussi chercher à obtenir des Saoudiens une augmentation de leur production de pétrole, afin d’arrêter la spirale haussière des prix des carburants et de l’inflation dans son pays où vont se dérouler les élections de mi-mandat en novembre. Un scrutin à risque pour son parti démocrate.