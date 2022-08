Washington ratifie l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan

Après la France, le Parlement des Etats-Unis a ratifié les protocoles d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l’invasion russe en Ukraine.

A une très large majorité (95 voix pour, 1 contre), les Sénateurs américains des deux partis ont ratifié mercredi, l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Le président russe Vladimir « Poutine a tenté d’utiliser la guerre en Ukraine pour diviser l’Occident. Au lieu de cela, le vote d’aujourd’hui montre que l’Alliance est plus forte que jamais », a déclaré peu avant le vote, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Les Etats-Unis rejoignent ainsi, les 21 alliés qui ont déjà ratifié les protocoles. Toutefois, la Suède et la Finlande ont besoin d’une ratification des 30 États membres de l’organisation pour bénéficier de la protection de l’article 5 de la Charte de l’Otan en cas d’attaque.

Dans la liste des pays ayant ratifié les protocoles d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’organisation, nous retrouvons : le Canada, le Danemark, l’Islande et la Norvège, qui ont ratifié l’adhésion le 05 juillet dernier ; l’Estonie et le Royaume-Uni, qui l’ont ratifié le 6 juillet ; l’Albanie (7 juillet) ; l’Allemagne (8 juillet) ; les Pays-Bas et le Luxembourg le 12 juillet ; la Bulgarie (13 juillet) ; la Lettonie et la Slovénie le 14 juillet ; la Croatie (15 juillet) ; la Pologne, la Lituanie et la Belgique le 20 juillet ; la Roumanie (21 juillet) ; la République de Macédoine du Nord (27 juillet), le Monténégro ( 28 juillet) et la France le mardi 02 juillet.