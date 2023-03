Washington – Niamey : le Secrétaire d’État américain Antony Blinken en visite historique au Niger

Le Secrétaire d’État américain Antony J. Blinken a entamé une visite de 48 heures au Niger, marquant ainsi la première visite d’un Secrétaire d’État américain dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Au cours de sa visite, il rencontrera le président Mohamed Bazoum pour discuter de la promotion du partenariat américano-nigérien.

Le chef de la diplomatie américaine est annoncé au Niger. Dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, Antony Blinken va discuter avec son hôte, le président Mohamed Bazoum, de la promotion du partenariat américano-nigérien sur la diplomatie, la démocratie, le développement et la défense, ainsi que des jeunes des zones de conflit qui ont participé au programme de désarmement, démobilisation, réintégration et réconciliation (DDRR) pour s’informer sur leurs contributions à la paix au Niger.

Cette visite de Blinken au Niger intervient dans le cadre d’une tournée africaine qu’il effectue depuis mardi. Avant de se rendre à Niamey, il s’était entretenu avec le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Addis-Abeba en Éthiopie, autour de plusieurs sujets, notamment la sécurité alimentaire, le climat et l’énergie.

La visite du Secrétaire d’État américain au Niger marque une étape importante dans les relations entre les États-Unis et le Niger. Cette visite montre également l’engagement continu des États-Unis à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest, ainsi que leur soutien aux initiatives visant à promouvoir la diplomatie, la démocratie, le développement et la défense dans la région.

Les États-Unis ont une base militaire à Niamey et une autre dans la région d’Agadez, située dans le nord du pays et frontalière de l’Algérie et de la Libye. Ils soutiennent le Niger dans la lutte contre le terrorisme à travers des formations et des appuis logistiques aux Forces armées nigériennes (FAN).