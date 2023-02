Washington – Berlin: Kamala Harris arrivée en Allemagne

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est arrivée en Allemagne à l’occasion de la Conférence sur la sécurité de Munich, qui se tiendra vendredi.

« Je consulterai nos alliés et partenaires sur la voie à suivre en Ukraine. Un an après le début de la guerre, l’alliance transatlantique reste forte et unie », a assuré sur Twitter, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris à son arrivée en Allemagne ce jeudi.

Vendredi, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris va participer à la Conférence sur la sécurité de Munich. La situation en Ukraine sera au centre de cette conférence.

Berlin et Washington renforcent leur coopération bilatérale. Joe Biden recevra le chancelier allemand Olaf Scholz le 3 mars à la Maison Blanche, « une occasion de réaffirmer les profonds liens d’amitié » entre les deux pays, a fait savoir la porte-parole du président américain.

Le président américain et son invité entendent en particulier discuter de leur « soutien » à l’Ukraine, a indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué, alors que Berlin et Washington ont bouclé récemment des discussions difficiles sur la livraison de chars à l’armée ukrainienne.