Washington approuve la vente de missiles d’un montant de 323 millions de dollars à la Finlande

Washington a approuvé la vente de plus de 80 missiles de précision à la Finlande pour un montant total de 323 millions de dollars (307 millions de francs), a annoncé lundi le département d’État, alors que ce pays traditionnellement non-aligné se prépare à rejoindre l’Otan.

Le gouvernement finlandais souhaite acquérir 40 missiles tactiques et 48 bombes guidées planantes pour équiper sa flotte aérienne de chasse et cette vente de matériel sensible devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, a précisé le département d’État dans un communiqué.

À la suite de l’offensive russe en Ukraine, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d’intégrer l’Alliance atlantique, abandonnant des décennies de non-alignement militaire. Celle-ci, qui doit être acceptée à l’unanimité par les 30 États membres de l’Otan, a été ratifiée par tous à l’exception de la Turquie et de la Hongrie.