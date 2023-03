Washington annonce une nouvelle aide militaire à l’Ukraine

Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de 350 millions de dollars à l’Ukraine. Cette nouvelle aide viendra renforcer les efforts précédemment fournis dans le but d’aider l’Ukraine à contrer la menace russe.

Les États-Unis vont livrer une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, d’un montant de 350 millions de dollars et incluant notamment des munitions pour les lance-roquettes Himars, a annoncé lundi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

« La Russie pourrait seule mettre fin à sa guerre aujourd’hui. Jusqu’à ce qu’elle le fasse, nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire », a déclaré le secrétaire d’ État dans un communiqué, au moment où le président chinois Xi Jinping est en visite à Moscou.

Cette nouvelle aide qui sera bien accueillie en Ukraine risque de raviver une fois encore, les foyers de tensions qui persistent entre Washington et Moscou. En effet, la Russie avait déjà appelé à la fin des livraisons d’armes à l’Ukraine au risque d’éventuels représailles. Moscou pourrait ainsi mettre ses menaces à exécution, ce qui ne fera qu’envenimer la situation.

Lancée depuis le jeudi 24 février 2022, l’offensive russe qui vise à « dénazifier » et « démilitariser » l’Ukraine se poursuit dans le pays. A date, on dénombre des milliers de déplacés, de morts et de blessés.