Washington annonce une nouvelle aide militaire à l’Ukraine pour renforcer sa défense

Le mardi dernier, le ministère de la Défense des États-Unis a officiellement annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, d’une valeur de 400 millions de dollars. Cette aide vise à renforcer les capacités de défense de l’Ukraine face à l’agression russe qui sévit dans la région depuis plusieurs années.

Le paquet d’assistance comprendra une variété de munitions, notamment pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et lance-roquettes HIMARS. De plus, des missiles Stinger, des munitions d’artillerie, des véhicules blindés et divers autres équipements provenant des stocks militaires américains seront également fournis à l’Ukraine.

Dans un communiqué séparé, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a exprimé clairement l’objectif de cette aide. Il a souligné que l’assistance vise à soutenir les forces ukrainiennes sur le champ de bataille et à les aider à reprendre le contrôle des territoires occupés par les forces russes. Cette décision intervient dans un contexte où le conflit entre l’Ukraine et la Russie reste tendu, avec des frappes récentes visant le port stratégique d’Odessa.

Cette mesure reflète l’engagement continu des États-Unis envers la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine, tout en adressant un message clair de solidarité envers le pays en proie à une agression étrangère.