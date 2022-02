Wagner au Burkina Faso ? l’Union Européenne fait ses mises en garde

Le Parement de l’Union Européen a condamné ce lundi, le coup d’Etat militaire du 24 janvier 2022 au Burkina Faso et a averti sur une éventuelle arrivée du groupe Wagner dans le pays.

Le parlement européen « condamne et exprime sa préoccupation face au coup d’État perpétré par les forces armées contre le gouvernement démocratiquement élu du Burkina Faso », indique un communiqué du Parlement. Ce communiqué qui intervient près d’un mois après le coup d’Etat du 24 janvier s’est également intéressé à une éventuelle présence du groupe Wagner au Burkina Faso.

En effet, le parlement européen « continue de croire fermement que l’implication du groupe Wagner en Afrique de l’Ouest va à l’encontre de l’objectif d’apporter la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso et d’assurer la protection de son peuple; demande que les activités du groupe Wagner et d’autres entreprises militaires privées en Afrique fassent l’objet d’un débat approfondi lors du prochain sommet UE-Afrique ».

Toujours dans sa déclaration, le parlement européen « demande aux autorités du Burkina Faso de réviser la clause d’immunité dans le statut des forces spéciales, une nouvelle unité militaire créée en mai 2021, qui stipule que les membres des forces spéciales ne peuvent être traduits devant les tribunaux pour tout acte commis au cours de leurs opérations et viole ainsi les droits des victimes à la justice et à réparation« .

Le coup d’Etat du 24 janvier a conduit au renversement du régime de l’ancien président Roch Kaboré. Depuis, le pays est dirigé par les autorités militaires avec à leur tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui a prêté serment le mercredi 16 janvier 2022. Il a promis respecter la constitution et a déclaré être conscient de la lourde tâche qui l’attend. Au plan sécuritaire, il a appelé à l’union et entend mettre les bouchées doubles pour trouver une issue favorable.