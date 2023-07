Volodymyr Zelensky révoque son ambassadeur au Royaume-Uni qui l’avait critiqué

- Publicité-

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révoqué vendredi son ambassadeur au Royaume-Uni, Vadim Pristaïko, personnage-clé des relations entre Kiev et Londres, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne.

Via un décret publié sur son site, la présidence ukrainienne a annoncé le renvoi de l’ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, Vadim Pristaïko, personnage-clé des relations entre Kiev et Londres. Le document ne donne pas les raisons de cette décision, mais l’ambassadeur s’était montré critique récemment envers le président ukrainien, regrettant ses « sarcasmes » visant le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui avait réclamé plus de gratitude pour l’aide militaire apportée par les alliés de Kiev.

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a déclaré mercredi 12 juillet que le Royaume-Uni n’était « pas Amazon » quand il s’agit de fournir des armes à l’Ukraine, suggérant que Kiev pourrait montrer plus de « gratitude » envers ses alliés face à l’invasion russe.



Alors que Londres figure parmi les principaux soutiens de Kyiv depuis le début de l’offensive russe le 24 février 2022, Mais Ben Wallace a prévenu qu’il fallait que Kyiv persuade les parlementaires américains et “les politiciens sceptiques dans d’autres pays” que cela valait le coup. « Cette guerre est une guerre noble (…) mais parfois il faut convaincre des parlementaires aux Etats-Unis. Il faut convaincre des responsables politiques qui dans d’autres pays se demandent si ça en vaut la peine », a déclaré Ben Wallace, en marge du sommet de l’Otan.

« Que ça plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude », a-t-il ajouté en rappelant que les « pays renoncent à leurs propres stocks (de munitions) » pour aider l’Ukraine .

Pour le président ukrainien, cette phrase n’a pas grand sens. « Je ne sais pas ce qu’il (Wallace) a voulu dire et comment je pourrais lui être reconnaissant », a répondu Volodymyr Zelensky en reconnaissant que « le peuple britannique nous a toujours soutenus. Nous lui en sommes très reconnaissants ». Se tournant vers son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, le président a demandé en rigolant de faire parvenir « des mots de gratitude » à Ben Wallace.