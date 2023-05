Voici pourquoi vous devez mettre une pincée de sel dans du lait

- Publicité-

S’il n’est pas consommé rapidement après son ouverture, le lait peut tourner et devenir impropre à la consommation. Afin d’éviter cela, il est primordial de conserver le lait dans de bonnes conditions et de le consommer dans les deux à cinq jours une fois la bouteille ou la brique ouverte. Cependant, pour le conserver encore plus longtemps, découvrez cette astuce d’un expert.

Pour conserver le lait après ouverture, l’on le met souvent au frais. Il est même généralement recommandé d’éviter de mettre le lait dans la porte du réfrigérateur, car il sera exposé à de nombreux changements de températures. Et pour qu’il dure plus longtemps, et ainsi éviter le gaspillage le Chef cuisinier Jamie Oliver nous dévoile une fameuse astuce

En effet, cette méthode dévoilée par Chef Jamie Oliver est d’ajouter une toute petite pincée de sel au pack de lait. Vous pourrez ainsi préserver sa fraîcheur pendant environ une semaine.

- Publicité-

Pour faire durer votre lait encore plus longtemps, vous pouvez le congeler à tout moment jusqu’à sa date limite de consommation. Conservez-le dans la bouteille ou le carton d’origine et mettez-le directement au congélateur.

Si vous préférez, vous pouvez également le placer dans un récipient hermétique, voire même le verser dans un bac à glaçons, si vous n’avez qu’une petite quantité à congeler pour gagner de l’espace.

Articles similaires