Voici 09 raisons pour lesquelles les jeunes hommes adorent les femmes plus âgées, selon les psychologues

L’écart d’âge n’a jamais été un handicap pour deux personnes qui s’attirent mutuellement par le lien de l’amour depuis toujours. Aujourd’hui encore, cette réalité est omniprésente avec la naissance du phénomène « cougar » ou « Sugar Mummy » (vieille femme avec jeune). Ce dernier suscite actuellement un immense engouement chez les jeunes hommes qui souhaitent entretenir une relation avec une femme plus âgée qu’eux. Nous vous présentons dans cet article, quelques raisons, selon les psychologues, qui motive ce choix chez les jeunes.

Autrefois, l’idée d’une relation où l’homme était plus jeune que la femme n’était pas totalement acceptée. Mais, aujourd’hui, les personnes ont une mentalité plus ouverte et les critères comme la différence d’âge ne jouent pas un rôle important lorsqu’il s’agit d’amour. Cela peut paraître surprenant, mais beaucoup d’hommes sont attirés par les femmes plus âgées. Découvrez dans cet article quelques raisons de ce choix.

1.Elles sont parfois plus intellectuelles

Les hommes veulent une femme avec laquelle ils peuvent parler et communiquer à un niveau plus élevé. Comme les femmes mûres ont plus d’expérience de la vie, elles ont tendance à mieux tenir une conversation intellectuelle que les femmes plus jeunes. De plus, elles ont tendance à en savoir plus sur la vie.

Parmi les sujets dont les hommes aiment discuter avec leurs partenaires figurent la politique, les problèmes mondiaux, les médias et la religion. Ils ont plus de chances de discuter de ces sujets avec une femme plus âgée, c’est pourquoi les hommes ont tendance à être attirés par les femmes plus âgées. Avec les femmes plus jeunes, certains hommes pensent que la conversation tournera davantage autour de drames et d’expériences sans intérêt.

2.Elles savent ce qu’elles veulent

Les femmes ayant une plus grande expérience dans la vie savent mieux ce qu’elles veulent que les jeunes femmes. Comme elles sont plus sûres de ce qu’elles veulent, une femme plus âgée peut avoir un processus de réflexion clair et ciblé. Les hommes veulent une femme qui a des objectifs, ce qui est plus facile à trouver chez une personne plus âgée.

En raison de leurs pensées claires et ciblées, ces femmes ont tendance à avoir des objectifs précis. Elles se concentrent sur la réalisation de leurs objectifs plutôt que sur des choses futiles, et elles veulent évoluer positivement.

De plus, comme elles savent ce qu’elles veulent, elles ne feront pas perdre de temps. Certaines jeunes femmes resteront dans une relation même si elles ne sont pas heureuses, mais une femme plus âgée partira. Les hommes veulent être dans une relation où ils n’ont pas à deviner ce que l’autre personne ressent.

3.Elles ont plus d’expérience de vie

Les partenaires plus âgées ont plus d’expérience de la vie que les femmes plus jeunes. Les hommes aiment cela car ils peuvent acquérir une autre perspective sur les problèmes de la vie. De plus, un homme peut obtenir des conseils avisés d’une femme plus âgée, et elle peut l’aider à mûrir plus rapidement.

Les hommes sont attirés par une personne qui peut leur donner une vision réaliste des situations. Ils veulent planifier ce qui peut arriver et avoir quelqu’un d’expérimenté.

Les hommes veulent aussi quelqu’un qui les aide à se développer intellectuellement, ce qu’une femme plus âgée peut faire. Leur expérience de la vie leur permet d’aider une personne plus jeune à apprendre et à grandir.

4.Elles ont une maturité émotionnelle

Les hommes n’ont généralement pas à faire face à l’immaturité s’ils choisissent une femme plus âgée. L’une des raisons en est qu’elles ne jouent pas à des jeux d’esprit comme le font les jeunes femmes. L’homme peut être confiant dans cette relation.

Il ne s’agit pas de reprocher aux jeunes femmes leur comportement immature. Il faut du temps pour que les hormones se stabilisent et qu’elles apprennent à gérer leurs émotions. Les femmes plus âgées y sont déjà parvenues, ce qui les rend plus matures.

Une femme plus âgée peut aider un homme plus jeune à grandir émotionnellement aussi, ce qui est un autre avantage. Ils apprendront à gérer, à traiter et à comprendre leurs sentiments mieux avec une femme plus âgée pour les aider.

5.Elles ont un comportement moins agité

Comme les femmes mûres ont déjà appris à gérer leurs émotions, leur comportement est moins agité que celui d’une femme plus jeune. Les femmes plus âgées sont plus calmes. Les hommes ont tendance à apprécier un rythme plus lent, ils sont donc attirés par les femmes qui peuvent leur offrir cela.

6.Elles sont plus confiantes

Si les jeunes femmes ont tendance à avoir besoin d’une attention permanente, les femmes plus mûres n’en ont pas forcément besoin. Les femmes plus âgées sont plus sûres d’elles-mêmes et n’ont pas besoin d’être constamment rassurées sur le fait qu’on s’occupe d’elles.

Cela ne veut pas dire qu’elles ne veulent pas d’attention, mais elles peuvent se concentrer sur d’autres choses. Elles savent qui elles sont et ce qui est important dans la vie, ce qui les rend plus confiantes.

7.Elles ont une indépendance financière

Lorsque les jeunes hommes commencent leur carrière et assurent leur place, ils ne veulent pas s’occuper de quelqu’un d’autre financièrement. Les femmes plus âgées n’ont généralement pas à s’inquiéter de cela, car elles sont déjà financièrement indépendantes.

Les hommes apprécient également l’indépendance financière d’une femme, car ils sont rassurés de savoir que leur partenaire n’est pas avec eux uniquement pour l’argent. De plus, ils pourront compter sur le partage des frais s’ils emménagent un jour avec leur partenaire.

8.Elles ont le respect mutuel

Les hommes veulent être dans une relation où ils sont respectés, et ils veulent aussi respecter leurs femmes. Ils respectent les femmes plus âgées parce qu’elles ont déjà réussi et travaillé dur. Le fait de savoir que leur partenaire a été déterminé sur le chemin de la réussite les amènera à la respecter instantanément.

9.Elles ont un soutien émotionnel fort

Les femmes plus jeunes n’ont pas encore trouvé leur maturité émotionnelle, et elles peuvent ne pas offrir le meilleur soutien émotionnel. Les femmes plus âgées, en revanche, en sont parfaitement capables.

Lorsque les hommes réfléchissent à leur vie, ils deviennent stressés et ont besoin d’une femme pour les aider. Comme les femmes mûres sont déjà passées par là, elles savent quel type de soutien émotionnel offrir.