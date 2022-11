Voici 03 raisons pour lesquelles vous ne devez pas laisser la louche dans la casserole

Souvent après la cuisine, l’on laisse la louche dans la casserole. Or ce fait est très dangereux. Découvrez dans cet article les raisons pour lesquelles, vous devez l’éviter.

De nombreuses personnes commettent souvent l’erreur de laisser la louche à l’intérieur de la casserole après la cuisine. Il y en a même qui mettent la casserole au réfrigérateur comme cela. Or cela faisant, vous courez des risques. Voici pourquoi il faut l’éviter.

La nourriture risque de moisir

Ranger la nourriture dans le réfrigérateur sans la couvrir convenablement est une mauvaise idée. En effet, ce dernier constitue un environnement sec qui affecte le processus de conservation des aliments, qui risquent par conséquent de moisir. Dès qu’il entre alors en contact avec les aliments, l’air sec du réfrigérateur en absorbe l’humidité, ce qui provoque la perte de saveur.

La nourriture refroidit plus rapidement

En laissant la louche à l’intérieur de la marmite, votre plat sera rapidement froid, au moment de vous resservir. Il faudra dès lors, le réchauffer, ce qui n’est pas recommandé. En effet, après cuisson, la nourriture doit être réfrigérée sous un délai de 2 heures maximum afin de réduire le développement et la prolifération de bactéries.

La louche dans la casserole invite les bactéries

L’air qui circule dans votre réfrigérateur transporte énormément de particules. Dans certains cas, il peut même transmettre des bactéries d’un aliment à un autre. Ainsi, si vous-y placez de la nourriture sans couvercle, cette dernière pourrait être victime d’une contamination croisée. Ceci dit, lorsque le plat ne dégage plus aucune vapeur, cela signifie qu’il a atteint la température à laquelle il doit être conservée au réfrigérateur. Laisser une louche à l’intérieur d’une cocotte ou d’une marmite contenant de la nourriture, rend cette dernière plus vulnérable aux micro-organismes. En effet, les bactéries se multiplient à un rythme très rapide, entre 4,4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius.

Par ailleurs, il est déconseillé de placer de la nourriture encore chaude au réfrigérateur. Ce dernier devra fournir plus d’énergie pour la refroidir ce qui aura pour conséquence, d’augmenter considérablement la consommation énergétique de l’appareil. Raison pour laquelle, vous devez vous assurer que la nourriture ait préalablement refroidi, avant de la placer dans le frigo.