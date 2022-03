Vladimir Poutine sur les Occidentaux: Ils ne veulent « pas d’une Russie forte et souveraine… »

L’Occident ne veut pas d’une Russie forte et souveraine, mais tente de la transformer en pays faible et dépendante, a annoncé mercredi le président russe Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine s’en est pris aux occidentaux, dans une déclaration ce mercredi. Selon le patron du Kremlin, ils (les occidentaux) tentent encore une fois de pousser la Russie au pied du mur et l’achever. « Ils ne veulent pas d’une Russie forte et souveraine. Ils ne nous pardonneront pas notre politique indépendante ou notre volonté de protéger nos intérêts nationaux », a déclaré Poutine qui se rappelle bien « de leur soutien au séparatisme et au terrorisme, leur encouragement aux séparatistes et aux bandits dans le Caucase du Sud ».

« Tout comme dans les années 1990 et au début des années 2000, ils tentent encore une fois de nous pousser au pied du mur, de nous achever, de nous transformer en pays faible et dépendant, de violer notre intégrité territoriale et de démembrer la Russie, ce qui serait leur option préférée », a ajouté Vladimir Poutine.

Selon les propos de Vladimir Poutine relayés par l’ambassade de la Russie au Bénin, « la rhétorique hypocrite et les actions actuelles de l’Occident collectif » dissimulent des objectifs géopolitiques hostiles.

Ce jeudi en Ukraine, au moins 21 personnes sont mortes dans un bombardement à Merefa, près de Kharkiv. Une journée marquée par le refus de la Russie de retirer ses troupes d’Ukraine. Les pourparlers sont toujours en cours pour une résolution pacifique de la crise.