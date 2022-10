Vladimir Poutine: le monde entre dans sa décennie « la plus dangereuse »

Dans un discours ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine s’en est de nouveau, pris à l’Occident qu’il accuse d’attiser les tensions depuis quelques années.

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime depuis le forum de Valdaï à Moscou. Il a notamment fustigé l’Occident, le jugeant « aveuglé ». « L’Occident attise les tensions ces dernières années », a-t-il assuré, déplorant le manque de « liberté d’expression« .

« La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit à exister », a-t-il également affirmé, accusant Américains et Occidentaux de vouloir « détruire, effacer (la Russie) de la carte ».

Dans la suite de son discours depuis le forum de Valdaï, Vladimir Poutine a estimé que le monde entre dans sa décennie « la plus dangereuse » depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Occident cherchant à maintenir selon lui sa domination sur la planète.

« Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible » depuis 1945, a estimé le dirigeant russe, jugeant que la planète est en « situation révolutionnaire », car l’Occident cherche « désespérément » à imposer sa domination.

Il y a quelques jours, le Pape François s’est inquiété pour le monde en raison des menaces nucléaires proféré par la Russie contre l’Ukraine. « Le moment que nous vivons est particulièrement dramatique » : le pape François s’est élevé mardi, contre la menace nucléaire pesant en Ukraine, regrettant de voir la paix « piétinée » en Europe lors d’un rassemblement pour la paix au Colisée de Rome.