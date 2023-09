Vladimir Poutine accepte l’invitation de Kim Jong-un à se rendre en Corée du Nord

Le président russe Vladimir Poutine a accepté l’invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à visiter la République populaire démocratique de Corée (RPDC), en réponse à une invitation courtoise formulée lors de la visite de Kim en Russie.

Lors de cette rencontre, Kim Jong-un a déclaré de manière courtoise : « Kim Jong-un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC quand cela lui conviendra ». Vladimir Poutine a chaleureusement accepté cette invitation et a réaffirmé son engagement continu à promouvoir l’histoire et la tradition de l’amitié entre la Russie et la RPDC.

Cette annonce suscite un grand intérêt, car une visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord pourrait avoir d’importantes implications diplomatiques dans la région. Les relations entre la Russie et la Corée du Nord ont été marquées par des périodes de coopération et de tensions, et cette visite pourrait être un signe de rapprochement ou de renforcement des liens bilatéraux.

De plus, cette annonce intervient dans un contexte international complexe, marqué par les préoccupations liées aux programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, ainsi que par les négociations en cours pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne.